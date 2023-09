Il saluto del governatore Roberti al generale dell'Arma Paolo Aceto

CAMPOBASSO. Il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Paolo Aceto, a breve lascerà il Comando per essere destinato ad un prestigioso incarico presso il Comando Generale dell’Arma.

Il ringraziamento per l’opera svolta in favore del territorio molisano è arrivato dal Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, che ha incontrato questa mattina, mercoledì 20 settembre 2023, il Generale Aceto, al quale ha mostrato la gratitudine del mondo istituzionale e delle singole comunità, per aver guidato con alto senso del dovere e spiccata professionalità il Corpo dell’Arma nella nostra regione.

“Mi fa piacere che l’esperienza maturata nel Comando della Legione ‘Abruzzo e Molise’ abbia consentito al Generale di Brigata, Paolo Aceto, di proseguire la sua brillante carriera – il commento del governatore Francesco Roberti – A lui giunga il nostro ringraziamento e l’in bocca al lupo per il suo futuro professionale. Questa mattina abbiamo avuto un confronto sul tema della sicurezza sul nostro territorio, al termine del quale abbiamo rimarcato l’alto senso di responsabilità degli appartenenti all’Arma, grazie a cui i cittadini possono stare più tranquilli”.