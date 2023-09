Nuovo commissario e cambia il decreto sulla sanità privata: da gennaio ripartono le prestazioni

CAMPOBASSO. I commissari governativi per la Sanità del Molise, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, hanno modificato il Decreto 2 emesso il 26 gennaio 2023 dall'allora Commissario ad Acta per la Sanità, Donato Toma, relativo alla 'Definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il Servizio sanitario regionale, per l'anno 2023'.

In particolare la Struttura commissariale ha ritenuto di riformare il disposto dell'art.7 - comma 1 - che fissava la decorrenza del contratto per il 2023 dalla data di sottoscrizione del medesimo. Il provvedimento, "considerata l'evidente necessità di non interrompere la continuità assistenziale che le strutture private accreditate hanno continuato e continuano ad assicurare anche in assenza di sottoscrizione dei contratti" e "valutato che tale continuità assistenziale è essenziale ed irrinunciabile per il servizio sanitario regionale e, che, pertanto, come da prassi seguita per gli anni pregressi, anche per il 2023 l'eventuale sottoscrizione del contratto in data posteriore al 1/o gennaio 2023 non può impedire che l'efficacia del medesimo sia estensibile a tutto l'anno solare". Il Decreto riguarda le sole Strutture a diretta gestione dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), "atteso che per le Strutture a gestione regionale, Neuromed e Responsible Research Hospital, è in corso di definizione una ulteriore modifica del Dca 2/23 e del relativo schema di contratto e di budget".