Piano faunistico-venatorio, Primiani relatore in seconda commissione

CAMPOBASSO. Nel corso della seduta della Seconda Commissione, tenutasi ieri pomeriggio, il Presidente Armandino D’Egidio, a norma di Regolamento interno per il funzionamento dell’Assemblea regionale, ha nominato il Consigliere Angelo Primiani relatore dell’argomento avente ad oggetto: “DGR n.242 del 14.08.2023, ad oggetto: <<L.R. n.19 del 10 agosto 1993 e s.m.i. recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Disciplina delle funzioni amministrative e dell'esercizio dell'attività venatoria e per la salvaguardia del patrimonio faunistico e per la tutela dell'agricoltura e dell'ambiente"- Proposta di ulteriore differimento del Piano Faunistico Venatorio 2016- 2021 - Provvedimenti".

Il provvedimento proposto dalla Giunta sarà esaminato dalla Commissione nelle prossime sedute.