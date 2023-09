Decreto Caivano, Della Porta: «Un provvedimento da approvare subito»

ROMA. «Nella giornata di ieri 20 settembre, nella commissione Affari Costituzionali del Senato, cui appartengo, congiuntamente alla commissione Giustizia, è cominciato l’esame del cosiddetto Decreto Caivano, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile». Così il senatore Costanzo Della Porta, componente 1^ commissione permanente (Affari Costituzionali).

«Trattasi di provvedimento fondamentale- continua il senatore- che cercheremo di approvare in Aula nel più breve tempo possibile, poiché contiene misure atte a garantire la sicurezza dei cittadini che vivono in aree a forte degrado sociale, abbandonate a sé stesse da troppi anni.

Lo Stato torna a fare lo Stato, difendendo le persone perbene, infliggendo alle organizzazioni criminali duri colpi, come è accaduto nei giorni scorsi, e ancora oggi, in aree ad alta densità criminogena come quelle di Caivano e Tor Bella Monaca, solo per citare alcuni esempi.

Il Governo Meloni mantiene gli impegni assunti in campagna elettorale, in primis quello di garantire la sicurezza dei cittadini italiani».