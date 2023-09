Il comando provinciale delle Fiamme Gialle ha celebrato San Matteo Apostolo

TERMOLI. Nella mattinata odierna, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo sita in Oratino, è stata celebrata la ricorrenza di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza, con una Santa Messa officiata dall'arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano, alla presenza delle massime Autorità civili e militari e dei vertici delle altre Forze di Polizia della città di Campobasso.

La funzione religiosa, che ha rappresentato un momento di riflessione sulla profonda vocazione sociale della “missione” affidata al Corpo nell’affermazione dei valori della legalità ed equità sociale, ha visto la partecipazione di una numerosa aliquota di Ufficiali e militari in forza ai Reparti del Capoluogo e dei loro familiari, dei membri dell’Organo della rappresentanza militare, nonché delle Fiamme Gialle in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nell’intento di rinsaldare ulteriormente il legame tra la Guardia di Finanza e i territori nei quali è presente con un proprio presidio, attraverso la condivisione di quei valori e di quelle tradizioni che pongono il Corpo quale sicuro punto di riferimento per la collettività, analoghe celebrazioni si sono tenute presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Isernia, la Cattedrale di Larino, il Duomo di Termoli e la Basilica dei Santi Nicandro, Marciano e Daria di Venafro, alla presenza delle Autorità locali e con la partecipazione degli Ufficiali e dei militari in servizio a quelle sedi. In concomitanza con la ricorrenza del Santo Patrono, la Guardia di Finanza celebra anche la “giornata della memoria” per ricordare i militari del Corpo che si sono sacrificati nell’adempimento del dovere.

Nel corso delle cerimonie sono stati ricordati, alla presenza dei familiari, il Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, proditoriamente ucciso nell’aeroporto di Fiumicino il 17 dicembre 1973 nel tentativo di opporsi ad un commando terroristico, a cui è intitolata la caserma del Comando Regionale e degli altri Reparti alla sede di Campobasso e del quale, quest’anno, ricorre il 50° anniversario dalla scomparsa, il Vice Brigadiere Antonello Amore, deceduto a Taurianova (RC) il 31 maggio 1991 nel corso di un’operazione di servizio, a cui è intitolata la Caserma sede della Tenenza di Larino ed il Finanziere Angelo Pascale, Medaglia d’oro al merito civile, deceduto in servizio in provincia di Varese il 7 luglio 1970 durante un’attività finalizzata alla repressione del contrabbando.

Galleria fotografica