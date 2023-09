Questione migranti: Il governatore del Molise Roberti ha incontrato il ministro Piantedosi

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, insieme al Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha incontrato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per la questione dei migranti.

Un incontro cordiale e interlocutorio, che ha spaziato su diversi argomenti, inerenti sia la questione migranti sia, più in generale, la situazione sicurezza in Molise.

Roberti ha invitato il Ministro Piantedosi per una visita istituzionale in Molise.

Sulla questione dei migranti, oltre alla eventualità di prevedere misure per l’accoglienza, sull’eventuale costituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr), è stato rimarcato quanto previsto dalla normativa in vigore, ovvero che, eventualmente necessario, “la dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona”.

Tuttavia, il Ministero, al momento, sta seguendo l'evoluzione degli sbarchi, monitorando la situazione. Qualora sarà necessario la costituzione di nuovi Cpr, coinvolgerà sicuramente i Presidenti di Regione.