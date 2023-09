Altre panchine a Santa Maria degli Angeli: il Mosaico si compone

TERMOLI. Altre 3 panchine installate in piazza Santa Maria degli Angeli.

Considerando le quattro messe a dimora il 4 luglio ora in totale sono 7. A cui si aggiungono 2 grandi vasi di ulivo e relativi paletti dissuasori per abbellire e ripristinare la pedonalizzazione della Piazza principale del quartiere, sempre frequentata da bambini e ragazzi che giocano.

Tutte azioni promosse dall’Associazione "Il Mosaico" in piena sinergia con il settore lavori pubblici del Comune. Una cinghia di trasmissione associativa-istituzionale con al centro il consigliere comunale Enrico Miele, tesa a soddisfare le esigenze espresse dai cittadini di un’area che si sente spesso trascurata. Altri progetti sono in fase di realizzazione anche in altre aree della Città.

