"Effects"... speciali: si promuove la cultura della sostenibilità

TERMOLI. È proseguita giovedì pomeriggio, dopo l'inaugurazione mattutina, è proseguito presso la Casa Museo Stephanus, ex palazzo vescovile, la sessione conclusiva progetto Interreg-Ipa CBC Italy- Albania- Montenegro.

I temi sono stati incentrati sul risparmio energetico, iniziato in mattinata presso la scuola dell’Infanzia “Madonna delle Grazie” di via Montecarlo, dove è stato inaugurato il living Lab. Nella sessione pomeridiana c’è stato un collegamento Skype con la rappresentate dell’Enea dottoressa Vincenza Luprano. Presenti anche docenti e dirigenti delle scuole termolesi interessate al progetto.

il Comune di Termoli è capofila insieme ai Comuni di Barletta, Comune di Vlora (Albania), il Ministero dell’Educazione del Montenegro e l’Enea.

Il progetto “Effects” offre un target ideale per promuovere una cultura della sostenibilità, in quanto coinvolge alunni, famiglie e docenti, in azioni educative-pilota che, attraverso l’esperienza sul campo determinata dagli interventi strutturali negli edifici, avranno modo di seguire direttamente gli effetti dell’impatto sull’ambiente, e quindi di approfondire, scoprire e condividere gli innumerevoli aspetti dell’efficienza energetica e della sua influenza sulla vita di tutti i giorni e soprattutto di acquisire, da parte delle giovani generazioni, comportamenti adeguati e senso di responsabilità e di rispetto verso l’ambiente, per costruire tutti insieme condizioni di vita compatibili con la salute e la sicurezza degli esseri viventi e del mondo della natura.

