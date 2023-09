Efficientamento energetico nelle scuole: i risultati del progetto Effects

Efficientamento energetico nelle scuole: l'intervista a Marcello Vecchiarelli

TERMOLI. Si sono svolti ieri, giovedì 21 settembre, i due eventi del progetto Effects, co - finanziato dal programma Interreg Ipa Cbc Italia Albania–Montenegro, di cui il Comune di Termoli è partner insieme al Comune di Barletta, Enea, Comune di Vlora (Albania) e il Ministero dell’educazione del Montenegro.





Gli incontri si sono svolti presso la scuola dell’infanzia “Madonna delle Grazie” di via Montecarlo dove è stato inaugurato il living lab, uno spazio dedicato ai temi del risparmio energetico e dell’ambiente, e nel pomeriggio presso la Sala Espositiva del Palazzo Vescovile sita in Piazza Duomo durante il quale sono stati illustrati i risultati del progetto e le attività svolte nel corso dello stesso con la proiezione di un video. Presenti le istituzioni e l’Ufficio Europa del Comune di Termoli che ha seguito e implementato le attività progettuali e l’Ufficio tecnico che ha progettato l’intervento pilota. Il progetto ha visto l’installazione di un impianto fotovoltaico e di illuminazione al Led nella scuola “Madonna delle Grazie” e le attività di capacity building degli alunni, degli insegnanti e dei genitori della scuola sui temi dell’efficientamento energetico. I due eventi sono le attività finali del progetto che si conclude il 30 settembre 2023.

«Siamo alla fase conclusiva- ha dichiarato Marcello Vecchiarelli- di un progetto comunitario e di cooperazione internazionale Ipa. Il progetto Effects ha permesso all'amministrazione comunale di avviare una serie di iniziative presso la scuola di via Montecarlo con strumenti che permetteranno l'efficientamento energetico».

L'impegno dell'amministrazione comunale sancisce, quindi, il progetto Effects sull'efficientamento energetico. «Noi abbiamo aderito subito a questo progetto- ha spiegato l'assessore Silvana Ciciola- abbiamo ottenuto 170mila euro per i pannelli fotovoltaici che sono stati già messi sulla scuola, sull'illuminazione al led e per i climatizzatori. Purtroppo devono essere smontati per poi procedere all'abbattimento della scuola ma poi verranno rimessi sulla nuova struttura».

Galleria fotografica