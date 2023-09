Decoro urbano: i cattivi comportamenti ricadono su chi rispetta le regole

TERMOLI. Si è svolta questa mattina, venerdì 22 settembre, presso la sala consiliare del comune di Termoli, la conferenza stampa per illustrare nuove iniziative in campo ambientale che interesseranno la pulizia e la cura della città.

All’incontro hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, la giunta comunale, il dirigente Gianfranco Bove, i responsabili della Rieco, la Polizia Municipale e le Guardie Ambientali.

La pulizia e la cura della città, così come il decoro, sono da sempre temi che la nostra redazione ha trattato, anche grazie alle tante segnalazioni dei nostri lettori.

«Abbiamo una squadra di persone che lavora costantemente sul nostro territorio, a 360° e 24 ore su 24. Quindi abbiamo tutto sotto controllo. Il 95% dei cittadini che collaborano, partecipano e noi chiediamo continuamente consigli. E siamo contenti quando ci inviano immagini sulle criticità che ci sono perché ci danno una mano. Ma non possiamo negare che una piccolissima parte di cittadini non ancora entra nell’ottica dell’Agenda 2030 dell’Europa. La scelta di differenziare e riciclare non è nostra, ce l’ha imposta l’Europa per raggiungere degli obiettivi. Noi ci siamo messi a regime e stiamo cavalcando l’onda. L’Europa ce l’ha imposto anche per una questione di civiltà. Io sono l’assessore dei cittadini, pertanto tutto ciò che faccio lo faccio a nome dei cittadini, perché anche io sono prima di tutto una cittadina».

Il comune di Termoli partirà con una serie di iniziative come “quartieri puliti”, lo spazzamento programmato, la raccolta nei vari quartieri dei rifiuti, iniziative di informazioni e formazione».

I comportamenti poco corretti di qualche cittadino, però, ricadono anche su quegli utenti che sono sempre attenti.

Secondo il direttore Di Campli, “non è giusto che gli utenti che fanno correttamente la raccolta differenziata e che pagano la Tari, vengano puniti dal comportamento scorretto di qualcuno. Ci vuole maggiore rigore. Già dal mese di maggio abbiamo avuto grossi problemi con i rifiuti spiaggiati. Siamo stati costretti a portare circa 40 viaggi di rifiuti nel maceratese, però purtroppo, anche qui gli impianti erano saturi e pieni e non ci facevano scaricare. Per noi è stata una situazione problematica. Anche i cestini stradali sono una grande problematica, perché la gente non fa la differenziata ma conferisce i rifiuti, appunto, nei cestini per strada. E’ stato un continuo raccogliere rifiuti. Noi prendiamo atto di tutte le criticità e queste criticità non danno lustro alla città. Abbiamo messo anche il doppio e triplo giro ma non è bastato. Le mattine dopo le feste abbiamo trovato rifiuti ovunque abbandonati per le strade. Speriamo che l’anno prossimo questa problematica venga meno. Abbiamo trovato anche rifiuti conferiti in sacchi invece che nei mastelli”.

Tanti riconoscimenti, come la Bandiera Blu, non bastano se poi, alcuni cittadini compiono atti d’inciviltà.

L’ultimo riconoscimento è arrivato a luglio, e riguarda la raccolta differenziata dei metalli.

«Questi riconoscimenti arrivano alla fine di un percorso che è stato anche lungo e tortuoso. Quest’estate, però, Termoli ha mostrato qualche criticità e, noi siamo qui per tentare di risolverli».

Le iniziative messe in campo dall’amministrazione sono state a vantaggio dei cittadini. Ma ci sono stati, durante il periodo estivo, alcuni proprietari che incitavano gli affittuari ad apporre buste di plastica ai cestini stradali.

«Questo non si può tollerare. Adesso, oltre il verbale amministrativo ci saranno anche i controlli. Ci sono eventi, accaduti in questi giorni, di alcuni animali squartati, presumibilmente in qualche macelleria, e buttati in strada».