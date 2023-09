"Io ci sono: pedalando sulla via di San Michele"

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio di ieri, 21 settembre, ha fatto tappa a Campobasso, con arrivo in Questura, l’iniziativa benefica denominata “IO CI SONO/Pedalando sulle vie di San Michele”, in ricordo dell’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Rossana Margherita Vizio.

L’iniziativa è stata realizzata da alcuni appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza. La pedalata ha preso il via da Cuneo il 17 settembre scorso, con un percorso ciclistico a staffetta attraversando diverse città italiane e con arrivo nella giornata di oggi 22 settembre a Monte Sant’Angelo.

Scopo dell’iniziativa è quello di sostenere una donazione diretta all’AIL (Associazione italiana contro leucemie, linfonodi e mielomi) e per la Neuroland Onlus (Associazione pediatrica dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino).

La raccolta fondi è realizzata attraverso donazioni effettuate direttamente sugli iban delle predette Associazioni che sono di seguito indicati:

- Sez. AIL di Cuneo - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma

IBAN: IT 60X0200810290000103918678 (Unicredit)

IBAN: IT 2400306909606100000137784 (Intesa)

Conto Corrente Postale n° 71168090

Satispay (QRCode a destra)

- Neuroland Onlus – Famiglie per il sostegno e la ricerca – Ospedale Infantile Regina Margherita – Torino – Neurochirurgia Pediatrica

IBAN: IT66 P030 6909 6061 0000 0137 488 (Intesa)

Intestato a: NEUROLAND onlus

Famiglie per il sostegno e la ricerca.

I ciclisti, nella tappa campobassana, sono stati accolti dal Questore Montaruli e da alcuni appartenenti alla Polizia di Stato della Questura di Campobasso, per sostenere l’iniziativa e augurare buon viaggio verso la tappa conclusiva di Monte Sant’Angelo (FG).

Galleria fotografica