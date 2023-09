Aggredito medico penitenziario, la conferenza di Aldo Di Giacomo

Non ci stanno

Non ci stanno ven 22 settembre 2023

CAMPOBASSO. Domani, 23 settembre 2023, alle ore 10:30, dinanzi la Casa di Reclusione di Campobasso, in via Cavour, il segretario generale del Sindacato polizia penitenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo terrà una conferenza stampa per illustrare la grave situazione delle carceri molisane, alla luce di una nuova aggressione ad un medico penitenziario.