Niente allarmismi, «Al parco sono in arrivo 24 nuovi alberi»

TERMOLI. Dopo la segnalazione del movimento “Termoli Bene Comune”, sull’abbattimento di alberi dall’alto fusto nel parco comunale, non è tardata ad arrivare la replica del direttore del contratto di gestione del verde, Marco Maio.

«Qualche settimana fa, la Gtm concessionaria del parco ha fatto una lettera al comune di Termoli dicendo che, in relazione ai lavori che si stanno facendo per l’area ludica, c’è la necessità di verificare alcuni alberi presenti nell’area suddetta. Il Comune mi ha girato, ufficialmente, la nota della Gtm e la settimana scorsa ho fatto un sopralluogo al parco, nella zona specifica dove si stanno svolgendo i lavori, e ho verificato che alcuni pini erano stati interessati, soprattutto nella parte degli apparati radicali, dai lavori di scavo della fondazione e posa in atto di questi manufatti cementizi. Di conseguenza, è stata fatta una valutazione sul rischio elevato, nel momento in cui si vanno a realizzare queste opere, della caduta di schianti al suolo.

La mia valutazione si è basata sulla gestione del rischio complessivamente intenso, cioè quello di verificare laddove l’area sarà fortemente frequentata, la presenza di questi alberi potrebbe compromettere in maniera incisiva la fruizione di questi spazi verdi, sia per quanto riguarda la struttura che si va a realizzare chiusa ma anche l’area che rimarrà aperta.

In conseguenza di ciò, ho individuato 8 alberi e 8 pini domestici che sono a rischio di schianto nei lavori che si stanno effettuando. Sia per quanto riguarda il ribaltamento della zolla degli apparati radicali, sia per alcuni rami che potrebbero cadere provocando danni.

Ho fatto una relazione inviata per Pec al Comune dicendo questo, che sulla base dei lavori svolti è opportuno togliere questi alberi. La sostituzione avverrà con l’introduzione da parte della Gtm di 24 nuovi alberi. La compensazione avverrà entro il mese di ottobre 2023, secondo le disposizioni che io darò nell’ambito delle ubicazioni delle aree prescelte all’interno del parco per la loro posa in opera, al fine di censire questi alberi nel catasto arboreo comunale. I 24 alberi in compensazione, tigli, aceri, frassini e altre specie, vanno a compensare anche ai sensi della legge 10/2013 quegli alberi che vengono sottratti al patrimonio arboreo. Le dimensioni sono le seguenti, altezza non inferiore a 3 metri, 3 metri e mezzo nella fase d’impianto e circonferenza al colletto di 12-14 cm».