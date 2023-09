Federcasalinghe: "Chiediamo il riconoscimento del caregiver familiare"

MOLISE. Federcasalinghe, nella giornata di ieri 21 settembre, in occasione della "giornata dell'Alzheimer" ha scritto a tutti i Parlamentari Camera e Senato chiedendo l'approvazione della legge per il riconoscimento della figura caregiver familiare.

Le Nazioni Unite hanno contestato all'Italia di non avere né riconosciuto né tutelato la figura del caregiver ed hanno scritto: "l'Italia non garantisce né compensazione né accesso a servizi di supporto per i caregiver a tempo pieno, favorendo pertanto l'instaurarsi di marginalizzazione sociale e lavorativa soprattutto ai danni delle donne".

"E' una accusa grave e purtroppo giusta" - dichiara Federica Gasparrini - " che evidenzia la disattenzione della Politica italiana verso i problemi drammatici vissuti dalle famiglie".

In Italia le persone che soffrono di Alzheimer sono circa 600.000 ed ulteriori 500.000 soffrono di demenza senile.

I dati ci dicono che la vita di questi malati è legata all'assistenza continuativa e generosa di un familiare, spesso di una donna che li assiste e cura, talvolta trascurando sé stessa.

L'Associazione intende, con il sostegno dei Parlamentari sensibili alle situazioni di grave disagio delle famiglie, ottenere calendarizzazione e voto della legge necessaria.

"Sono certa - dichiara Federica Gasparrini - che otterremo il riconoscimento atteso".