Ciclovia adriatica: il progetto da 24 milioni di euro approda in Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato il Consiglio Comunale per il giorno 28-09-2023 alle ore 19 in prima convocazione e per il giorno 29-09-2023 alle ore 20 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011.

2. PERCORSO CICLABILE LITORANEO MOLISANO RICOMPRESO NEL PIÙ AMPIO PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CD. CICLOVIA TURISTICA ADRIATICA (PNRR – MISURA M2C2 – 23 – 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA"), IMPORTO COMPLESSIVO € 24.075.606,00 – CUP D11B22001770001 – PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. 244 DEL 28.08.2023.