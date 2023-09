Il primo giorno alla guida del Nucleo operativo dell'Arma, benvenuto al capitano Paolo Bernabei

TERMOLI. Primo giorno alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli per il Capitano Paolo Bernabei. Originario di Roma e laureatosi in “Scienza dell’Amministrazione” presso l’Università degli Studi di Siena, si è arruolato nel 1986 e prima di vincere il concorso da Ufficiale, ha ricoperto vari incarichi nel Ruolo Ispettori tra cui, nel periodo compreso tra il 2006 ed il 2018, quello di Comandante di tre Stazioni Carabinieri: prima in Capriati a Volturno (CE), poi in Colleferro (RM) ed infine in Rieti.

Dopo avere frequentato il 2° corso per Ufficiali del Ruolo Straordinario presso la Scuola Ufficiali, dal 2018 ha retto il Comando della Sezione Operativa e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Rieti, dove si è distinto per varie attività investigative concernenti prevalentemente il contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio. L’Ufficiale, nella mattinata odierna, ha ricevuto il benvenuto da parte del Comandante Provinciale Carabinieri di Campobasso, Colonnello Luigi Dellegrazie, nonché del Comandante della Compagnia Carabinieri di Termoli, Maggiore Alessandro Vergine.