Ambientalisti a segno: il Tar Molise sospende parte del calendario venatorio

TERMOLI. Il Tar Molise conferma il precedente orientamento e con ordinanza pubblicata oggi accoglie l’istanza cautelare nella camera di consiglio.

A segno, dunque, la richiesta di sospensiva avanzata dagli ambientalisti di “Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S.”; “L.i.p.u. Lega Italiana Protezione Uccelli”; “L.a.v. Lega Antivivisezione E.T.S.”, “L.n.d.c. Animal Protection”, contro il Calendario Venatorio per la stagione 2023/2024

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Richiamato il decreto cautelare presidenziale n. 89/2023 con il quale è stata disposta la parziale sospensione dell’esecuzione della delibera di approvazione del Regolamento e del Calendario Venatorio della Regione Molise per la stagione 2023/24, con limitato riferimento: “alle disposizioni del Calendario Venatorio concernenti la Tortora”; “alle disposizioni del medesimo Calendario che autorizzano il prelievo venatorio in pre-apertura per la Quaglia”;

I giudici amministrativi del capoluogo hanno ravvisato il vizio istruttorio dedotto nella duplice prospettiva dell’assenza di dati statistici e scientifici a supporto di alcune delle determinazioni contestate, nonché del corrispondente contrasto delle disposizioni medesime con le conclusioni cui è addivenuto sui relativi punti l’Ispra

Con riferimento alla specie “tortora” è rilevabile la presenza di un marcato contrato, che non appare adeguatamente giustificato dalla Regione, tra le previsioni del provvedimento impugnato e le indicazioni che erano state espresse sul tema dall’Ispra, con la conseguente necessità di sospensione delle relative disposizioni del Calendario Venatorio;

Con riferimento alla specie “quaglia” e alla specie “fagiano” appaiono, sempre prima facie, munite di fondamento le doglianze di difetto di istruttoria finalizzate a censurare la disposta apertura della caccia dal 17 settembre 2023, con conseguente slittamento al successivo 1° ottobre dell’avvio della stagione venatoria sulla scorta delle indicazioni contenute nel parere Ispra: quest’ultimo si presenta difatti supportato dall’ampia letteratura scientifica ivi richiamata, afferente alla necessità di non sovrapporre, in assenza di dati statisticamente rilevanti, le date di nidificazione e dipendenza con quelle di apertura della caccia, al fine, apprezzato da recente giurisprudenza in termini, “di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria.” (TAR Campania, n. 4960/23);

Con riguardo alla specie “lepre” e alla specie “volpe”, analogamente, non appare superato il pieno contrasto riscontrabile tra le determinazioni oggetto di contestazione e le indicazioni che erano state espresse in materia dall’Ispra, nella parte in cui l’Istituto aveva indicato la data del 1° ottobre 2023 per l’apertura della relativa caccia, evidenziando “che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita”;

Considerata, ai fini della valutazione del periculum in mora in relazione a tutte le varie specie animali dianzi menzionate, la pregnanza del principio di precauzione, poiché c’è obbligo alle autorità competenti “di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano”;

Valutato, per converso, con riferimento alle altre specie oggetto del ricorso, e alla luce degli elementi istruttori disponibili, che le più limitate divergenze rinvenibili tra le argomentazioni contenute nel ricorso, in buona parte richiamanti il parere dell’Ispra, e le determinazioni regionali impugnate, non appaiono di consistenza tale da ritenere integrati i requisiti del fumus boni iuris e, soprattutto, del periculum in mora, anche nella doverosa prospettiva del bilanciamento degli interessi contrapposti.

Preso atto, tutto ciò posto, che a ridosso dell’odierna camera di consiglio la difesa della Regione ha tardivamente depositato (solo in data 18.09.2023) la deliberazione regionale n. 279 del 15settembre 2023, con la quale l’Amministrazione – oltre a svolgere considerazioni che vorrebbero integrare le motivazioni riguardanti le scelte operate con il Calendario in riferimento alle singole specie – ha disposto, in dichiarata esecuzione del decreto cautelare:

a) la cancellazione delle date di preapertura della caccia, limitatamente alle specie della tortora e della quaglia;

b) la cancellazione, “nelle more della definizione dell’udienza cautelare”, della data di apertura ordinaria della caccia alla tortora, originariamente prevista dal 17 settembre al 30 settembre, oltre alla conseguente cancellazione – per quanto riguarda la tortora - della determinazione dei limiti minimi e massimi del relativo “carniere”.

Il Tar Molise ha deciso che deve essere sospesa in via cautelare l’efficacia del Calendario Venatorio della Regione Molise 2023/2024 con riferimento alla parte in cui lo stesso autorizza nei giorni dal 17 al 30 settembre lo svolgimento dell’attività venatoria nei confronti: a) della tortora; b) della quaglia; c) del fagiano; d) della volpe; e) della lepre.