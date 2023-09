Rifiuti spiaggiati, cestini "abusati" e abbandoni

Conferenza sull'ambiente: l'intervista all'assessore Rita Colaci

TERMOLI. La vicenda ambientale del Comune di Termoli merita un approfondimento, a margine della conferenza stampa di ieri mattina.

Termolionline non ha fatto sconti nell'estate che secondo la "geografia astronomica" oggi lascia il passo all'autunno. Ma la nostra vis non è polemica, ma costruttiva, perché mira a dare evidenza a situazioni e gestioni che vanno migliorate, com'è emerso proprio in sede di confronto ieri mattina coi responsabili dell'igiene urbana cittadina. Quattro gli elementi che la Rieco Sud, Comune di Termoli, Guardie ecologiche Congeav hanno cristallizzato nella stagione turistica.





In primis, dato ineluttabile, «L'ingente quantitativo di rifiuti spiaggiati sul litorale nord di Termoli a causa delle alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna nello scorso mese di giugno; la chiusura improvvisa dell’impianto di riferimento del Comune di Termoli per il recupero delle potature e degli sfalci da giardino; l'aumento dei fenomeni di abbandono indiscriminato dei rifiuti di piccole e grandi dimensioni sull’intero territorio comunale e l'uso scorretto dei cestini gettacarte normalmente adibiti al conferimento dei rifiuti da passeggio ed errato conferimento dei rifiuti domestici in base alle modalità e alle giornate da calendario.

RIFIUTI ALLUVIONALI SPIAGGIATI

La portata eccezionale degli eventi ha superato la capacità di trattamento ordinario dei rifiuti, sia per quantitativo sia per peso e dimensioni degli stessi Il numero e la dimensione dei detriti da rimuovere hanno richiesto risorse aggiuntive e un coordinamento più ampio tra gestore, ditta appaltatrice, Comune e impianto di recupero per garantire una risposta efficace

Il lavoro di pulizia straordinaria delle spiagge ha previsto: ausilio di mezzi meccanici presi a noleggio per rimuovere i rifiuti di grandi dimensioni e di peso considerevole; aumento del personale per accelerare gli interventi di pulizia e garantire il decoro e la sicurezza delle spiagge. Oltre 40 viaggi aggiuntivi di rifiuti presso l’impianto di recupero per lo smaltimento dei detriti spiaggiati.

SFALCI E POTATURE

Durante il mese di maggio il principale impianto di riferimento per il conferimento di sfalci e potature è andato incontro a una improvvisa e imprevista chiusura. È stato necessario reperire con urgenza, e non senza difficoltà, altri impianti autorizzati idonei a ricevere gli sfalci e le potature. Per motivi tecnici l’impianto successivamente individuato non può trattare frazioni estranee, quali ad esempio i sacchi che vengono comunemente impiegati per il conferimento da parte degli utenti. Il conferimento al nuovo impianto di destinazione è estremamente più limitato e difficoltoso. L’azienda è stata costretta a eliminare manualmente i sacchi in plastica degli sfalci prima di poterli portare al nuovo impianto di recupero. L’enorme carico di lavoro aggiuntivo è stato appesantito anche dallo sforamento del numero massimo di sacchi consentito per ogni singolo appuntamento. Abbiamo provveduto a individuare a stretto giro un nuovo impianto di smaltimento degli sfalci. Abbiamo aumentato le giornate di raccolta degli sfalci procedendo ad una raccolta quotidiana degli stessi. Abbiamo prelevato gli sfalci e le potature anche dalle postazioni «irregolari» per garantire un maggior decoro urbano. Abbiamo rimosso gli sfalci e le potature abbandonate da ignoti sull’intero territorio comunale. Abbiamo attivato 6 giornate ecologiche dedicate alla raccolta degli sfalci e delle potature da giardino nelle zone con maggiore produzione di questa tipologia di rifiuto.

ABBANDONI DI RIFIUTI NEI CESTINI GETTACARTE

Nell’estate 2023 si è verificato un incremento del conferimento dei rifiuti domestici nei cestini gettacarte ubicati in prossimità delle abitazioni. Le aree più soggette a questo fenomeno sono state il lungomare nord, centro cittadino e il borgo antico. Tale criticità è emersa soprattutto poiché i rifiuti domestici non sono stati conferiti nei mastelli singoli consegnati gratuitamente dalla Rieco Sud. Abbiamo raddoppiato lo svuotamento dei cestini gettacarte nel centro cittadino e sul lungomare, garantendo uno svuotamento mattutino e uno serale. Abbiamo allertato le guardie ecologiche sui cestini che presentavano maggiori criticità. Abbiamo esteso fino al 30 settembre le maggiori frequenze dei servizi estivi sui lungomari nord e sud di Termoli. Abbiamo posizionato un numero maggiore di cestini gettacarte di grandi dimensioni nelle zone di maggiore affluenza. Abbiamo garantito la presenza potenziata dei trespoli presso tutti gli ingressi delle spiagge libere.

DISCARICHE ABUSIVE

Nell’estate 2023 il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale è sensibilmente cresciuto. Sono stati abbandonati indiscriminatamente ingombranti, Raee, rifiuti di piccole dimensioni e sacchi di rifiuto indifferenziato. Durante il periodo estivo abbiamo organizzato squadre di operatori dedicate al recupero degli abbandoni sull’intero territorio comunale.

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Abbiamo organizzato 6 giornate sulle spiagge di sensibilizzazione ambientale e di promozione del centro di raccolta e del centro del riuso. Abbiamo proposto n. 6 giornate dedicate a Quartiere Pulito per la pulizia, il lavaggio e la raccolta dei beni dismessi nei singoli quartieri di Termoli, estendendo l’evento al centro cittadino. Abbiamo intensificato lo spazzamento delle strade anche con l’ausilio della spazzatrice elettrica nel centro cittadino nelle ore pomeridiane. Apertura della bacheca online del centro del riuso. Laboratori creativi di sensibilizzazione ambientale per i bambini sulle spiagge. Giornate di sensibilizzazione e promozione del nuovo centro del riuso e del centro di raccolta. Giornate di raccolta itinerante del verde da giardino nei vari quartieri della città. Giornate ecologiche Quartiere Pulito di spazzamento, lavaggio e raccolta ingombranti/Raee nei vari quartieri della città».