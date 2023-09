Dalla Florida: welcome to Termoli Tony e Norma Phillips

TERMOLI. C'è attesa per il primo evento ufficiale nella città di Termoli legata al gemellaggio della realtà adriatica con la delegazione di Pompano Beach, località della Florida.

Il gemellaggio venne sottoscritto tra le due amministrazioni comunali nell'autunno 2018, con la missione dell'amministrazione Sbrocca, che volò oltreoceano.

Domattina, alle ore 11 in visita al municipio di Termoli ci saranno Tony e Norma Phillips, Tony è il presidente dell'associazione Italo-americana in Florida. Welcome to Termoli, con la foto che lo vede assieme al consigliere comunale Francesco Rinaldi.

Lui e Norma Phillips, ospiti all'hotel Santa Lucia fino mercoledì prossimo, saranno ricevuti nella sala consiliare del municipio di via Sannitica dal vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e da altri amministratori comunali.