Terremoto in Marocco e alluvione in Libia: Caritas di Termoli-Larino invita a contribuire

TERMOLI. Terremoto in Marocco e alluvione in Libia: Caritas di Termoli-Larino invita a contribuire per gli interventi: come fare.

Non si spengono i riflettori sulla grave emergenza che stanno vivendo il Marocco e la Libia dopo i tragici eventi, un terremoto e un'alluvione, che hanno colpito i due Paesi nordafricani poche settimane fa.

Immediato l’intervento di Caritas italiana in Marocco dove, in collaborazione con Caritas Marocco e Caritas Internationalis, si sta provvedendo a fornire aiuti immediati e a mappare i bisogni in vista di un sostegno di medio – lungo periodo. Molto difficile la situazione anche in Libia a seguito delle spaventose alluvioni che hanno provocato, secondo stime dell’Onu, oltre 4.000 vittime, 9.000 dispersi e 40.000 sfollati.

Per entrambi i Paesi, si raccomanda di non inviare aiuti materiali. La Caritas diocesana di Termoli – Larino invita a contribuire agli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, utilizzando il conto corrente postale n. 347013, il sito donazioni.caritas.it o tramite bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Marocco” o “Emergenza Libia”:

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 24 C 05018 03200 00001 3331 111

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT 66 W 03069 09606 100000012474

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT 91 P 07601 03200 000000347013

• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063 119.