Il ritorno del commissario Toma: a confronti coi sindaci sul post sisma

MONTECILFONE. Il ritorno di Donato Toma nella vita amministrativa del Molise. Come commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto nel basso Molise (e anche oltre) ha incontrato oggi i sindaci per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di riparazione, anche perché a fine anno scade la proroga del commissariamento e dello stato di emergenza, ma già nel giugno scorso è decorso il termine per la presentazione delle istanze.

Il commissario Toma ha convocato una riunione alle 9 presso la sala biblioteca del Consiglio regionale del Molise ubicato a Campobasso in via IV Novembre, al fine di fornire informazioni relative all’iter post sisma e di recepire eventuali criticità registrate a livello locale.

