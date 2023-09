Il tenente colonnello Carpentieri nuovo comandante della compagnia di Campobasso

CAMPOBASSO. Si è insediato il fine settimana scorso il nuovo comandante della locale Compagnia, Tenente Colonnello Alessandro Carpentieri. L’ufficiale neo giunto in Molise, originario di Arpino, sposato, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze Giuridiche. Dopo aver frequentato la Scuola Ufficiali Carabinieri, ha comandato il Nucleo Logistico presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, il Nucleo Informativo del Gruppo di Monza, la 3^ sezione del Nucleo Investigativo di Bari e infine la Compagnia di San Giovanni Rotondo.