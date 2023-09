L'eco del gemellaggio arriva in Florida, Michela Giuliano: «Per noi è una immensa gioia»

TERMOLI. L'eco della visita dei coniugi Tony e Norma Phillips a Termoli, ricevuti oggi in sala consiliare dal vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, dal consigliere comunale Francesco Rinaldi e dall'assessore Nico Balice, non è passata inosservata nemmeno in Florida. Un rito gemellare quello con Pompano Beach di grande auspicio, ma anche emozionante. L'ha vissuto così Michela Giuliano, termolese doc e citata anche dallo stesso Rinaldi nell'incontro col presidente dell'associazione Italo-americana di Miami.

Michela ha 51 anni, vive in Florida dal 2017, ma il suo legame con gli Usa risale a prima della nascita.

«Mio padre è italoamericano, cresciuto ad East Rochester, Nwe York, ed è rientrato in Italia negli anni 70, dove si è trasferito a Termoli con la mia famiglia, per aprire lo storico negozio 5&10 e dove ha fondato la prima squadra di baseball termolese. Ho frequentato tutte le scuole a Termoli, con frequenti soggiorni di studio negli Usa».

Per Michela, «Gli Usa sono “land of hope and dreams” e qui ho realizzato uno dei miei tanti sogni

Ho creato il mio brand di scarpe realizzate a mano in Italia ma pensato per la Florida “MickPiace”, inoltre continuo a lavorare part time su un’altra passione: il fitness nello Studio “Pure Barre”. Partecipo, infine, attivamente alle attività culturali promosse dal dipartimento italiano all’università Fau-Florida Atlantic University».

«Leggo con emozione ed entusiasmo della Visita a Termoli di Tony e Norma Philips! Con Francesco Rinaldi abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto nell’inverno del 2017 e nel corso di un soggiorno personale nel sud della Florida, incontrai per la prima volta Tony, Norma ed il sindaco di Pompano Beach esplorando i possibili sviluppi. Da quel momento, lavorando a stretto contatto con Francesco a Termoli e con Tony a Pompano, siamo riusciti ad ufficializzare questo sogno, rendendolo realtà il 2 novembre 2018!

Nella scorsa primavera abbiamo già messo in contatto le scuole elementari dei rispettivi comuni Ed il primo progetto per i giovani è stato attivato, il primo di una lunga serie, che darà ai nostri ragazzi una via privilegiata e “familiare” per poter conoscere una realtà oltreoceano, assaporarne la cultura e facendo conoscere la nostra ai coetanei americani. Lo scopo principale è dare loro opportunità per imparare una lingua straniera, fare esperienze di studio all’estero dove non si sentiranno “emigranti” ma parte integrante di una Comunità “amica”. Sister Cities International iniziò nel 1956, quando il presidente Dwight D. Eisenhower immaginò un modo per le città degli Stati Uniti di creare partenariati formali con città straniere. Comune a comune, le città potrebbero scambiarsi informazioni e idee al fine di sviluppare amicizie e approfondire la comprensione culturale. È un’immensa gioia sapere che Termoli fa parte di questo!»