Proseguono i webinar di Poste Italiane sull’educazione digitale

MOLISE. Anche in Molise proseguono i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale, gli eventi completamente gratuiti dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 27 settembre è in programma un nuovo appuntamento dedicato alla pianificazione e al budgeting e rivolto a piccoli operatori economici e liberi professionisti, con l’obiettivo di far conoscere i principali strumenti digitali per l’analisi dei dati e lo sviluppo del business.

Durante la sessione. dal titolo “La business intelligence al servizio del controllo di gestione”, il relatore Francesco La Piana (responsabile Business reporting in Amministrazione Finanza e Controllo), illustrerà come le tecnologie stiano supportando lo sviluppo di strumenti di monitoraggio e controllo, attività sempre più dinamiche e in grado di rispondere prontamente a variazioni di mercato, affinando le attività di pianificazione e budgeting.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 15.00. Sarà possibile partecipare e presentare le domande via chat seguendo il link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche e videopillole.

Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.