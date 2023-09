"Il processo all’intenzione o l’intenzione del processo", prosegue la formazione dell'Odg Molise

TERMOLI. Si svolgerà domani, martedì 26 settembre, a partire dalle ore 10, presso la sala consiliare di Termoli, il corso formativo deontologico gratuito in presenza, per gli iscritti all'ordine dei giornalisti e degli avvocati, d’intesa con la Camera Penale di Larino.

Il processo all’intenzione o l’intenzione del processo è il titolo del corso che si prefigge l’obiettivo di porre in luce un preoccupante fenomeno sociale sempre più dilagante nella nostra contemporaneità: la spettacolarizzazione del dolore veicolata attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Partendo dalla trattazione del male e del tragico in ambito giornalistico processuale, con espliciti rimandi ai più grandi autori della storia della letteratura e del diritto, si passerà a contemplare il suo sviluppo in ambito televisivo e nel giornalismo d’inchiesta avviando importanti focus di approfondimento che andranno a interessare la dimensione della morale, dell’etica, della deontologia professionale. Argomenti di sviluppo: la trasformazione della “persona” in “personaggio”, la disumanizzazione delle vittime, la degenerazione dei valori, il processo mediatico.

Relatori:

• Roberto D’Aloisio (Avvocato, presidente della Camera Penale di Larino, giornalista);

• Daniele Colucci (magistrato Corte d’Appello Napoli, giornalista);

• Vincenzo Cimino (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise);

• Franca De Santis (Presidente Associazione culturale “Terra dei Padri”)

• Pierfranco Bruni (scrittore, poeta e saggista)

• Mauro Valentini (giornalista e scrittore)