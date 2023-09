«È caduta, si è rotta qualcosa: è l’Alzheimer che fa questo», ma che succede a chi si prende cura di loro?

TERMOLI. «Ti chiedo l’ultimo ballo, chiamami per nome ancora, fallo. Dimmi ancora che te ne vai via, ma rimani ancora mia. Nel tempo torna ancora indietro, cancella dal mio sorriso il tetro, rendilo di nuovo lucente e abbracciami ancora amorosamente.

Maledetta perduta mente ti guardo come un’anima fragile, e non ritrovo più il tuo sguardo, ormai perso nel tuo vuoto mondo. Mi sei accanto così vicina e così distante, dove non posso viverti, guscio vuoto di quello che eri. Ti guardo e disperatamente soffro vedendoti sola a naufragare».

Con queste parole il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, nel far illuminare di viola Palazzo Vitale lo scorso 21 settembre, ha racchiuso in questo pensiero il senso di smarrimento che deriva dalla patologia dell’Alzheimer.

Dal 1994, l’organizzazione mondiale della sanità, ha istituito la giornata mondiale dell’Alzheimer e delle demenze.

Nel mondo, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 55 milioni di persone convivono con la demenza, una delle principali cause di disabilità e non autosufficienza tra le persone anziane.

Un dato, che cresce su base giornaliera, con previsioni che raggiungono i 78 milioni entro il 2030. L'OMS stima che la malattia di Alzheimer e le altre demenze rappresentano la settima causa di morte nel mondo.

In Italia, secondo stime dell’Osservatorio demenze dell’Istituto Superiore di Sanità, circa 1.100.000 persone soffrono di demenza (di cui il 50-60% sono malati di Alzheimer, circa 600mila persone) e circa 900.000 con disturbo neurocognitivo minore (Mild Cognitive Impairment). Inoltre, sono circa tre milioni le persone direttamente o indirettamente coinvolte.

A questi numeri si aggiungono circa 3 milioni di persone coinvolte direttamente o indirettamente nell'assistenza a questi pazienti, con impatti significativi sia sul piano economico che organizzativo. Questi sono principalmente i caregiver familiari. Tuttavia, ottenere dati precisi non è facile, in quanto l'accesso alle diagnosi varia in tutto il mondo. L'Alzheimer's Disease International stima che globalmente il 75% delle persone con demenza non ha ancora ricevuto una diagnosi, un numero che può raggiungere il 90% in alcuni paesi a basso e medio reddito.

Solo in Molise si contano circa 7mila persone affette da questa patologia.

Ma oltre i numeri c’è tanto altro.

La ricerca va avanti. Scienziati, medici, ricercatori ogni giorno studiano non solo le cause ma anche il modo di poter curare tutte quelle persone che vengono colpite da questo mostro. Un mostro subdolo che si insinua nel cervello e a poco a poco lo spegne. Come una candela.

Non solo anziani. Anche tanti giovani possono esserne colpiti.

Una patologia devastante sia per chi ne è affetto sia per chi si prende cura dell’assistito. Le cure per chi vive, o meglio sopravvive, con l’Alzheimer purtroppo variano da regione a regione.

C’è sempre chi è cittadino di serie A e B. E in certi casi anche C.

Dopo aver “scoperto” per caso la malattia del proprio caro, Maria (nome di fantasia) si è recata da un “famoso” neurologo di fuori regione. Il medico ha così iniziato la propria terapia. Tre compresse di vari farmaci da somministrare al paziente, senza neanche visitarlo degnamente, con i vari test che sono, di solito, alla base del primo accertamento della patologia. Così, Maria ha portato il suo caro da un altro “famoso” medico, ma stavolta della sua città.

E da qui… è cominciato l’inferno per lei, il suo caro e anche tutta la famiglia. Deliri, allucinazioni, rabbia e poi solo sonnolenza. Pupille dilatate, come se fosse drogata. Di nuovo Maria si è trovata in un bivio, continuare dal “famoso” medico o, trovare una quadra per far sì che il suo caro riuscisse ad avere una diagnosi giusta e la terapia più giusta. Ciò che va bene per una persona, spesso non lo è per un’altra.

Stavolta il “luminare” di turno ha deciso, solo con le carte dei suoi predecessori, di aumentare tutte le dosi. Sentendosi solo per messaggi e mail con la famiglia di Maria.

Fino a quando qualcosa è andato letteralmente storto. È estate quando la persona cara di Maria inizia a cadere. A farfugliare parole e a entrare e uscire da ospedali, pronto soccorsi e guardie mediche. Con una gamba gonfia quanto la coscia di un elefante. Ma nessuno capisce cos’è. “Ha sbattuto, è caduta, si è rotta qualcosa. È l’Alzheimer che fa questo”.

Ebbene no, non è così. La persona cara di Maria ha avuto una trombosi della vena del femore e, molto probabilmente, è dovuta a un avvelenamento del sangue da parte dello schifo datole in questi lunghi 2 anni.

I giorni in ospedale passano e i medici decidono di togliere tutto vedendo le reazioni. Gli occhi tornano grandi e vispi. Reagisce la persona cara di Maria. Non è più la stessa, il mostro ormai fa parte di lei ma è attiva, senza allucinazioni, senza scatti di ira.

Le cure per i pazienti affetti d’Alzheimer sono diverse, perché diversi sono i soggetti.

Ma cosa succede a chi si prende cura di chi soffre di Alzheimer? Le Nazioni Unite hanno contestato all'Italia di non avere né riconosciuto né tutelato la figura del caregiver ed hanno scritto: "l'Italia non garantisce né compensazione né accesso a servizi di supporto per i caregiver a tempo pieno, favorendo pertanto l'instaurarsi di marginalizzazione sociale e lavorativa soprattutto ai danni delle donne".

Molto spesso, infatti, sono tutte donne le persone che si prendono cura dei malati. Proprio come Maria. E devono combattere non solo con l’assistito ma anche e soprattutto con tutte le scartoffie che la burocrazia italiana vuole.

E devono combattere con i sistemi sanitari affinché vengano riconosciuti certi diritti. Come l’Adi, assistenza domiciliare degli infermieri, le medicazioni e somministrazioni di certi farmaci tutti i giorni, compresa la domenica. Come avere tutto ciò che serve affinché la persona cara possa star bene, soprattutto se costretta a letto.

Letto e materasso antidecubito, cuscino e sedia a rotelle, assistenza per far mangiare chi non vuole mangiare, un oss che aiuti l’infermiere.

E invece in una piccola regione d’Italia tante di queste cose non ci sono, non te le danno e se te le possono dare arrivano dopo mesi dalla richiesta. E devi essere fortunata che la tua richiesta sia stata inserita.

La persona cara di Maria ha diritto anche a pannoloni e traversine, ma nel giro trimestrale non c’è.

Perché in questa regione non puoi ammalarti nel giro dei tre mesi stabiliti per ricevere a casa il carico.

Devi avere santi in paradiso. E forse può andare bene, ma dipende dal santo a cui ti voti, perché se non è quello giusto, tu in un mese cacci uno stipendio sano per acquistare il tutto.

La persona cara di Maria fortunatamente ora è a casa, circondata dagli affetti dei suoi cari che, però, vivono alla giornata sempre sul chi va là.

Non sappiamo cosa succederà, ma una cosa la possiamo dire. Anche per ammalarsi ci vuole fortuna, fortuna a esser nato in una regione invece che in un’altra.