Provincia di Campobasso alle urne, si elegge il nuovo presidente

CAMPOBASSO. Sono convocate le elezioni della Provincia di Campobasso, per eleggere il successore di Francesco Roberti, attuale governatore del Molise.

Attualmente come presidente della Provincia facente funzione, c'è il sindaco di Ripabottoni, Orazio Civetta

Domenica 5 novembre 2023 avverrà l'elezione del Presidente della Provincia di Campobasso. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio unico che sarà costituito presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, a cui si accede anche da via Milano (nuovo palazzo della Provincia);

Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Campobasso in carica il giorno prima della data delle elezioni.

Per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire la carta di identità o altro idoneo documento di identificazione;

Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

L'elezione del Presidente avviene sulla base di liste concorrenti composte da un candidato che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.

Le liste sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Campobasso, con sede in via Roma, 47, nei seguenti giorni:

dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di domenica 15 ottobre 2023 (ventunesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni),

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di lunedì 16 ottobre 2023 (ventesimo giorno antecedente la votazione).

Le modalità per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nel Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Campobasso approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 14/07/2016 e modificato con Decreto del Presidente n. 13 del 12-02-2021, disponibile sul sito internet della Provincia, nell’apposita sezione dedicata alle “Elezioni provinciali 2023”, nonché nell’apposita disciplina nazionale. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista. Alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio alla presenza dei rappresentanti di lista o del candidato Presidente eventualmente designati presso il Seggio elettorale, di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet istituzionale, in apposita sezione dedicata alle “Elezioni provinciali 2023”, nonché trasmesso per posta elettronica certificata al Prefetto di Campobasso, ai Sindaci dei Comuni della Provincia, che provvederanno a pubblicarlo in ciascun Albo Pretorio comunale, nonché a comunicarlo ai Consiglieri dei rispettivi comuni, dandone assicurazione a questa Provincia.