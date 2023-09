Maltempo sulla costa adriatica: pescherecci e traghetti agli ormeggi

TERMOLI. Domenica scorsa scadeva il fermo biologico della pesca. Teoricamente, la flottiglia di motopescherecci termolesi avrebbe potuto riprendere il mare dopo 40 giorni di fermo ma, di traverso questa volta, si sono messe le condizioni meteo avverse che con forti temporali e mare molto mosso, non ha permesso, a parte a un paio di imbarcazioni, di uscire a pescare.

La maggioranza delle barche sono rimaste ancorate in porto. Se il tempo si rimetterà vorrà dire che chi non è potuto uscire fin da domenica scorsa potrà farlo nei prossimi tre giorni, visto che le uscite in mare programmate per legge sono tre nell’arco della settimana. Abbiamo ascoltato alcuni marinai mentre erano intenti a mettere a posto alcune suppellettili delle loro barche che ci hanno detto.

“Non conveniva uscire quando si sapeva delle condizioni meteo avverse, già abbiamo il problema del caro gasolio. Uscire per non pescare nulla voleva dire solo consumare inutilmente gasolio, questo settore è già in forte crisi che facciamo ci buttiamo la zappa sui piedi, guadagniamo più stando fermi”.

Stando alle previsioni mercoledì ci dovrebbero essere dei miglioramenti e probabilmente molti di loro potranno uscire a lavorare per portare finalmente un po’ più di pesce fresco sulle tavole dei termolesi. Per la cronaca oggi sono rimaste ancorate anche le due imbarcazioni che fanno la spola tra Termoli e Tremiti, il traghetto Santa Lucia e il Napoli Jet della Navigazione Libera del Golfo (NLG).

