Pronto intervento sociale, a Larino il confronto "Oggi e domani. Risultati e prospettive"

LARINO. PrIns – Pronto Intervento Sociale, ‘Oggi e domani. Risultati e prospettive’: è stato questo il tema del momento di confronto, organizzato dall’Ambito Territoriale di Larino e dalla Sirio – Società Cooperativa Sociale, tenutosi nella Sala Freda di Palazzo Ducale a Larino.

Il Pronto Intervento Sociale è un servizio gratuito diretto a tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, che si attiva per far fronte ad emergenze/urgenze sociali, non prevedibili, garantendo una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità, per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale.

Al servizio, gestito dalla Cooperativa Sirio, si accede attraverso il numero verde dedicato, attivo dalle ore 20 alle ore 8 tutti i giorni, compresi i festivi e per il tramite di una Centrale Operativa Sociale – COS, con sede presso gli uffici di Palazzo Ducale, 4^ Piano.

Sono intervenuti, nel corso della mattinata, Eloisa Arcano, responsabile amministrativo e coordinatore dell’ATS di Larino; Anna Mary Marino, psicologa e psicoterapeuta, responsabile della Sirio, la quale ha illustrato i risultati sinora raggiunti dal servizio; e alcuni professionisti impegnati nella COS: l’assistente sociale Lorenza Mancinelli, la psicologa Morena Vaccaro e il legale Antonella Mancinelli.

L’ospite è stato Alessandro Ciglieri, esperto nella Progettazione e Attuazione di interventi sociali, a supporto di enti pubblici e privati, ma anche formatore nel settore del welfare.

A moderare il dibattito ricco di spunti, che si è aperto dopo gli interventi, è stato il giornalista Giuseppe Formato.

