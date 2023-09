Tre anni per "sistemare" il territorio agricolo del Basso Molise

TERMOLI. La scorsa settimana abbiamo dato notizia dell’importante finanziamento avuto dal Consorzio di Bonifica del Basso Molise, quasi 9 milioni di euro per ammodernare gli impianti irrigui e perseguire il risparmio idrico. Altro snodo dirimente è il piano di Bonifica triennale, che è stato comunicato a tutti gli enti territoriali coinvolti.

«Con delibera della Giunta della Regione Molise n. 171 del 11/05/2023 è stato approvato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2018, il progetto di fusione tra i Consorzi di bonifica "Integrale Larinese” e “Trigno e Biferno”, nel neo-istituito Consorzio Di Bonifa Basso Molise, sancendo la piena operativa del nuovo Ente consortile. Al fine di assolvere alle attività ed ai compiti istituzionali, stabiliti dalle norme di riferimento ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 42/2005, il Consorzio ha pertanto elaborato il Piano di Bonifica per la programmazione delle attività da svolgersi, sul comprensorio, nel triennio 2024-2026. Il documento recepisce, in fase di prima applicazione, i principi di elaborazione dei precedenti Piani di Bonifica adottati, rispettivamente, dal Consorzio bonifica Integrale Larinese (giusta Deliberazione n.126 del 30/11/2022) e dal Consorzio di bonifica Trigno e Biferno (giusta Deliberazione n. 35 del 30/11/2022). Il Piano Generale di bonifica è lo strumento fondamentale per rendere operativa l'attività del Consorzio nell'ambito del comprensorio di competenza.

Oltre a dare risposta alla necessità di programmazione ed armonizzazione degli interventi sul territorio, il Piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio espone ai consorziati gli interventi e le aree del comprensorio interessate da tali attività, nel triennio di riferimento, fornendo la identificazione dei benefici sia diretti che indiretti oltre alla consistenza dei costi che verranno ripartiti nell’ambito del territorio, secondo la classificazione di omogeneità e similarità delle aree raggruppate nei Macrobacini, identificati e caratterizzati dagli indici del vigente Piano di Classifica. La redazione del PdB risponde alla duplice logica della programmazione degli interventi di natura patrimoniale e di gestione e manutenzione: - per i primi, quelli di natura “patrimoniale” (impianti ed opere di grandi dimensioni e di rilevante valore economico) il PdB è fondato sul presupposto della“sussidiarietà”, collegato al ruolo del Consorzio, quale Ente Pubblico Economico, ovvero soggetto giuridico pubblico e fa riferimento ai trasferimenti in concessione delle opere e delle risorse finanziarie pubbliche, vincolate, comunque, alla realizzazione di opere patrimoniali indisponibili; - per i secondi, gli interventi relativi all’Esercizio e Manutenzione (O&M=Operation and Maintenance), il PdB è fondato sul presupposto della “mutualità”, collegato alla natura del Consorzio, quale Ente basato sul contratto associativo e, pertanto, sulla contribuenza dei consorziati, determinata come ripartizione dei costi di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche, trasferite in gestione al Consorzio, come da Piano di Classifica. In tal senso, il PdB si rivolge al soggetto pubblico, di volta in volta, referente per le risorse finanziarie necessarie ad effettuare gli interventi relativi alla componente “patrimoniale”; così come al soggetto “privato”, ovvero i consorziati, per garantire le risorse necessarie alla copertura dei costi relativi alla componente “gestionale”, nel senso più ampio di costi di gestione, funzionamento ed esercizio e manutenzione delle opere, trasferite ai Consorzi di Bonifica perché possano svolgere le proprie attività di rilevanza “pubblica”. La duplice natura del Consorzio (soggetto pubblico/rapporti privatistici) si traduce nella esigenza di interloquire utilizzando strumenti differenti per approvvigionare le risorse finanziarie necessarie al pieno svolgimento delle attività affidate per legge. Ne discende che è importante, informare correttamente i soggetti “target” delle necessità e condizioni in cui si trovano ad operare, redigere in maniera completa e tempestiva i Piani deputati alla vita dell’Ente (Piano di Bonifica e Piano di Classifica) e pretendere, infine, che ciascun interlocutore, sia esso per le richieste relative al profilo “patrimoniale” che quello “O&M”, affinché siano assegnate e disposte le risorse finanziarie per la piena attuazione dei Piani citati.

Lo schema sarà in grado, e solamente in questo modo, di garantire che l’intero comprensorio consortile possa ricevere il beneficio atteso e, soprattutto, le singole comunità vedere garantiti i proprio vantaggi derivanti dall’essere collocate all’interno del comprensorio (difesa e sistemazione del suolo, come presupposto della conservazione del valore fondiario degli immobili e disponibilità di acqua ad uso irriguo, come presupposto di una agricoltura più articolata oltre che dell’incremento del valore fondiario dell’immobile). Contabilmente, per il primo anno del periodo temporale di riferimento del PdB, il gruppo dei costi per esercizio e manutenzione, si riflettono nel documento di Budget, del medesimo anno. Diversamente, le risorse finanziarie pubbliche assegnate, tramite decreto di concessione, per le attività patrimoniali, andranno a costituire una sorta di annotazione, nella sezione dei conti d’ordine. L’analisi delle attività del Consorzio non è, tuttavia, l’unica informazione rilevante del PdB. Infatti, la componente dei costi, relativa ai cespiti, ovvero alle reti, agli impianti sia della attività di bonifica che di approvvigionamento idrico per il comprensorio a vocazione irrigua, è di fondamentale importanza per la funzione di raccordo e di tessitura delle relazioni con il territorio e con le sue esigenze di crescita e sviluppo, a mano a mano che le Comunità si modificano e manifestano le proprie esigenze. Inoltre, la programmazione dei lavori, effettuata sulla base di indici che esprimono la priorità degli interventi, consente di monitorarne la validità e la consistenza atteso, soprattutto, che la periodicità dello stesso Piano è annuale se non addirittura, infra annuale in caso di reale necessità ed urgenza di rimodulazione della successione degli interventi.

Nella elaborazione della componete patrimoniale, oltre alla conservazione (mediante manutenzioni straordinarie) ed all’efficientamento delle opere e degli impianti esistenti, si è valutato l’opportunità di inserire anche progetti che vadano a intercettare esigenze del comprensorio consortile, in ragione delle mutazioni dei diversi fattori del territorio (condizioni meteo climatiche, assetto idrogeologico, razionalizzazione delle risorse, ordinamenti colturali, contesto socio-economico), nell’ottica di un rinnovamento della mission istituzionale del Consorzio verso un sistema di tipo “pushing” in cui l’Ente tenda, sempre più, ad assumere il ruolo di analisi delle criticità comprensorio e di programmazione delle iniziative utili al miglioramento della “fruibilità” e “redditività” del territorio. Progetto “Near Zero Waste Water” In tale contesto, si è previsto lo sviluppo dell’intervento “Near Zero Waste Water” che si prefigge di attuare sistemi che consentano il recupero della risorsa idrica a valle del processo di utilizzazione. Quale primo esempio di applicazione si svilupperà un impianto di recupero delle acque di processo dello stabilimento Fruttagel nel Comune di Larino (a cui il Consorzio fornisce acqua in derivazione degli impianti irrigui), con re-immissione nella vasca di accumulo di risorsa idrica che attualmente viene scaricata in un recettore (canale di scarico). Tale modello, risulta particolarmente meritevole di approfondimento, attesi i benefici conseguibili a fronte di contenute spese di investimento, oltreché per la possibilità di replicarlo ad altre attività produttive presenti nel medesimo comparto territoriale.

L’iniziativa progettuale, inoltre, coglie le più rilevanti ed attuali esigenze in tema di contenimento delle dispersioni di risorsa e di emergenze conseguenti ai fenomeni siccitosi, che vengono a presentarsi ciclicamente con frequenza sempre più crescente. Nelle Tabelle che seguono è riportata nel dettaglio la pianificazione degli interventi, per il Periodo 20242026, con indicazione delle aree interessate e delle relative spese necessarie alla loro attuazione.