Mercato ittico ancora fermo, alla prima asta ci sarà il debutto del nuovo sistema

TERMOLI. Le condizioni meteo degli ultimi giorni, come già riferito in precedenza, hanno creato non pochi disagi alla flottiglia peschereccia della marineria termolese, che ha visto gran parte delle imbarcazioni restare agli ormeggi.

Logica conseguenza, non ancora riprende compiutamente l'attività del mercato ittico, a cui viene convogliato parte del pescato che gli equipaggi delle imbarcazioni riportano in banchina.

Diciamo parte, perché ci sono armatori che conferiscono e vendono i prodotti ittici del nostro mare Adriatico direttamente sul molo, ai commercianti che lo distribuiscono fuori regione nella maggioranza dei casi.

Stasera, salvo imprevisti ulteriori, ci sarà la prima asta e sarà anche un debutto per il nuovo sistema gestionale, che è stato messo a punto con un intervento di ristrutturazione a cui si è giunti utilizzando fondi regionali destinati all'ammodernamento dell'attività stessa del mercato ittico.

Personale al lavoro nelle ultime due settimane e nelle ultime ore, specialmente, per testarlo, vedremo come andrà il "battesimo del fuoco", nell'auspicio che il flusso di cassette dal porto di Termoli possa essere sempre crescente.