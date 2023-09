Giornata europea delle lingue all'istituto Achille Pace di Termoli

TERMOLI. Dal 2001 ogni anno il 26 settembre si festeggia la Giornata Europea delle Lingue, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza dell'apprendimento delle lingue per tutti, soprattutto per i bambini, promuovere la ricchezza della diversità linguistica e culturale dell'Europa e incoraggiare lo studio delle lingue, sia all'interno che all'esterno della scuola.

La giornata Europea delle lingue rappresenta un'occasione per celebrare tutte le lingue che vengono utilizzate in Europa, comprese quelle meno diffuse e quelle dei migranti.

Nella settimana dal 25 al 29 settembre, in occasione della giornata, vengono organizzate una serie di eventi in tutta Europa, eventi per bambini, programmi radio televisivi, conferenze e tanto altro. Il nostro istituto ha organizzato, in due giornate, il 25 nel Plesso di Difesa Grande e il 26 in quello di via Po, attività ludiche inerenti alle lingue, per i ragazzi dell'ultimo anno della scuola primaria e per i ragazzi di alcune classi della scuola secondaria di primo grado.

I nostri alunni ci "ricordano" che insieme possiamo superare le barriere linguistiche e culturali nelle nostre società.

