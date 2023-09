Rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Molise: gli auguri dell’Ucsi

MOLISE. L’Ucsi Molise esprime le proprie congratulazioni ai rappresentanti del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Giornalisti del Molise che ha provveduto a confermare Vincenzo Cimino alla carica di presidente.

Restano vice presidente il collega Cosimo Santimone, segretaria Marcella Tamburello e tesoriere Luigi Albiniano. Completano il Consiglio Mauro Gioielli, Antonella Iammarino, Cristina Niro, Andrea Nasillo e Giuseppe Cavuoti.

Riconferma anche per Francesco Bottone alla presidenza del Collegio dei revisori dei conti, composto da Antonella Salvatore e Francesco Colavita.

“A nome dell'Unione Cattolica dei Giornalisti della nostra regione – le parole della presidente Ucsi Molise, Rita D’Addona - desideriamo esprimere le nostre congratulazioni ai colleghi eletti a cui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro. Come giornalisti cattolici, condividiamo l'importanza di una stampa responsabile, imparziale e centrata sui valori umani. In questo nuovo incarico, vi auguriamo saggezza nella presa di decisioni, coraggio nell'affrontare sfide complesse e un profondo senso di responsabilità nei confronti della società e – conclude - ci diciamo pronti a collaborare con voi per promuovere un giornalismo di qualità che rispetti la dignità umana e la verità”.

Insieme alla presidente dell’UCSI Molise, a voler formulare gli auguri di buon lavoro al rinnovato Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Molise anche la consigliera nazionale Ucsi, Enrica Cefaratti, unitamente ai componenti del direttivo regionale Fabiana Abbazia, Giancarlo Carlone e Celeste Barbato.