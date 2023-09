All'Impronta del Gigante Invisibile il premio internazionale “Molise in Turismo”

TERMOLI. La campagna E.ON “L’Impronta del Gigante Invisibile” si aggiudica il Premio Internazionale “Molise in Turismo”.

La premiazione si è tenuta oggi, 27 settembre, presso l’Aula Adriatico del polo universitario di Scienze Turistiche, Enogastronomia e Turismo dell’Università degli Studi del Molise a Termoli.

Con la campagna “L’Impronta del Gigante Invisibile”, che ha dato il via alla missione Make Italy Green, E.ON si impegna a rendere l’Italia più verde attraverso progetti concreti e attività di divulgazione. Ciò ha permesso di ottenere il Premio Internazionale “Molise in Turismo” in quanto esempio virtuoso di come si possa lavorare anche in modo creativo e originale per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e l’importanza delle proprie azioni quotidiane a salvaguardia del Pianeta.

“Ringraziamo la città di Termoli che ci ha accolti e che ha compreso il nostro impegno a 360° per la sostenibilità ambientale e sociale, oltre che la volontà di essere presenti sul territorio e vicini alle persone. Quelle stesse persone che sono parte integrante del nostro movimento #MakeItalyGreen che coniuga obiettivi aziendali e di business con obiettivi ambientali e sociali.”, ha dichiarato Frank Meyer, CEO di E.ON Italia. “Vogliamo coinvolgere tutti gli italiani nella transizione ecologica, generando valore per tutto il territorio. Per questo ci impegniamo in progetti concreti e di divulgazione al fine di creare consapevolezza e cultura intorno ai temi ambientali e al benessere del Pianeta e di tutti noi”.