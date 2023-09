I padroni della notte: cinghiali a Colle della Torre

TERMOLI. Non è certo una novità, come le prime volte. Ricordate quanto clamore e stupore manifestato alla presenza del cinghiale che ribattezzammo "Albertone", con nonchalance scorrazzava per le vie della città di Termoli, tra rotatorie e incroci.

La proliferazione degli ungulati è fuori controllo, ormai. Ieri sera un automobilista ha immortalato i veri "padroni della notte", cinghiali a spasso e in cerca di cibo nel quartiere di Colle della Torre.