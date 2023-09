"Sea cleaners" a Termoli i risultati del progetto "Salva mare"

TERMOLI. Il settore della pesca è il più minacciato dal problema dei rifiuti (marine litter), ma è anche quello che può ricoprire un ruolo da protagonista nella pulizia nostro mare. Una misura quanto mai misura necessaria prevista dalla direttiva europea Marine Strategy, ma che in Italia fino poco tempo fa non era agevolata dalle normative vigenti.

Infatti, ad eccezione di una serie di progetti pilota la pratica di raccolta e conferimento a terra di rifiuti marini, era inibita ai pescatori i quali erano purtroppo costretti a ributtare in mare rifiuti pescati.

La norma "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare conosciuta anche come "Legge Salva Mare" è stata approvata in via definitiva solo a maggio 2022 e grazie a questa legge, i rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori sono stati equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e il costo dello smaltimento incluso nella tassa comunale di smaltimento rifiuti.

Dopo il primo incontro divulgativo, organizzato nel mese di gennaio 2023, per presentare ai principali operatori del settore le attività da realizzare nell’ambito del progetto Termoli Sea Cleaners-Progetto FEAMP 1.40, successivamente sono iniziate raccolte accidentali dei rifiuti marini, assieme a quelle mirate, che hanno previsto la presenza a bordo delle imbarcazioni dei ricercatori dell'Izs Teramo.

Alla luce di queste considerazioni e alle attività messe in atto, la formazione dei pescatori e la campagna comunicazione ha permesso quindi una conoscenza precisa del protocollo gestione dei rifiuti che è stato messo in atto al porto di Termoli, e stimolato pescatori coinvolti a partecipare al progetto attivamente sensibilizzando non solo la loro ma coscienza anche quella di tutta la collettività.

Parteciperanno Nicola D'Alterio direttore generale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell/Abruzzo e del Molise, Alfonso Cantone presidente del consiglio di amministrazione istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Nicola Ferri Responsabile Laboratorio Ecosistemi acquatici e terrestri, Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e del Molise, Vincenzo Ferrazzano, Sindaco del Comune di Termoli, il presidente Francesco Roberti, Salvatore Micone assessore alla Pesca della Regione Molise, il vescovo Gianfranco De Luca, Sergio Mostacci comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Francesca Preziosa, comandante in 2 della Capitaneria di Porto di Termoli, Ugo Patroni Griffi presidente Autorità di sistema Portuale mare Adriatico Mferidionale, Paola Marinucci, Agostino De Fenza, Domenico Guidotti, Giuseppina Mascilongo, Corrado Costa, Federica Pizzurro, Ludovica Di Renzo.