"Nonno Ascoltami!" Domenica primo ottobre torna in piazza lo screening uditivo gratuito

TERMOLI. La manifestazione simbolo dello screening uditivo gratuito, "Nonno Ascoltami", varata dall'associazione Udito Italia Onlus, festeggerà domenica prossima in piazza Monumento a Termoli la sua quattordicesima edizione e sta crescendo alla grande, anagraficamente parafrasando,

Stiamo assistendo a una ridistribuzione demografica senza precedenti, in cui entro il 2050 la proporzione di anziani tenderà a raddoppiare, passando dall’11% al 22% della popolazione totale. Nei prossimi 5 anni, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di individui di età uguale o superiore a 65 anni supererà quello dei bambini al di sotto dei 5 anni. Gli anziani avranno un ruolo sempre più importante nella società ma soprattutto avranno voglia di essere protagonisti della vita sociale. Un anziano sano è fondamentale per la società, bisogna quindi favorirne il mantenimento dell’autosufficienza e della qualità di vita. È fondamentale in questo senso è l’udito, il cui ruolo nel mantenimento di una vitta attiva è troppo spesso sottovalutato. Ed è proprio l’obiettivo di Udito Italia, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute uditiva.

Per questo ogni anno la Onlus porta in giro per l’Italia la sua campagna di prevenzione più importante: “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza”.





Per l’edizione 2022 in totale 5 domeniche, dal 24 settembre fino al 22 ottobre, una campagna sostenuta dall’Oms e dal Ministero della Salute, che si affida alla consolidata formula con medici specialisti, professionisti sanitari e volontari per una giornata a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l’udito. Per questo ogni anno la Onlus porta in giro per l’Italia la sua campagna di prevenzione più importante: “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” che il 1° ottobre farà tappa anche a Termoli in piazza Vittorio Veneto e a Campobasso in piazza Vittorio Emanuele.

Ad accogliere i cittadini le equipe mediche coordinate dal dottor Giovanni Serafini, con la collaborazione della Croce Rossa e del partner tecnico locale.





Patologie uditive: domenica in piazza la quattordicesima edizione di "Nonno ascoltami"

Accendere i riflettori sulle problematiche dell’udito. Tenere alta la sensibilizzazione su questi tipi di patologie al fine di prevenire malattie che a lungo termine potrebbero causare non pochi problemi. Anche quest’anno il Comune di Termoli sostiene l’iniziativa “Nonno Ascoltami” giunta alla sua quattordicesima edizione.





Sono diciassette i comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa che in Molise si terrà domenica 1° ottobre a Termoli, in Piazza Vittorio Veneto e a Campobasso in Piazza Vittorio Emaunele. L’iniziativa è stata presentata in sala consiliare alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola. Erano presenti Giovanni Serafini direttore di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale del San Timoteo, Valentina Faricelli presidente di Udito Italia Onlus, la dottoressa Cianchetta, Mauro Menzietti fondatore di Udito Italia Onlus e Paolo di Millo partner tecnico Istituto Acustico Maico.

In Molise il 12% della popolazione soffre di patologie uditive trattabili, un dato che sembra in rapida ascesa sia per gli anziani che per i più giovani, quest’ultimi vanno incontro a malattie uditive a causa del continuo utilizzo di cuffiette e ascolto di musica alta.

Problematiche che spesso vengono sottovalutate ma che poi, come accade in altri ambiti, presentano sempre il conto. L’invito dunque è di farsi visitare domenica in piazza per avere un quadro completo della situazione e nel caso affrontare una diagnosi facendosi guidare dagli specialisti che aderiscono all’iniziativa con il dottor Serafini.

L’udito, da come spiegato dal dottor Serafini, è uno di quei sensi che non si spegne mai e che anche di notte è sempre attivo e quindi fondamentale per la persona. Oltre ai medici che saranno in piazza per le visite, ringraziamenti sono andati alla Croce Rossa italiana che si è messa subito a disposizione affinchè l’iniziativa si svolgesse migliore dei modi.

Le stime portano a sottolineare che entro il 2050 un quarto della popolazione mondiale potrebbe essere interessata da questo tipo di patologie.

Risulta quindi fondamentale la prevenzione e manifestazioni come “Nonno ascoltami” con le quali si può monitorare la situazione uditiva degli individui attraverso screening eseguiti da professionisti che si mettono a disposizione per la buona riuscita della manifestazione con la quale si potrà tracciare un nuovo bilancio di quel che avviene in Molise a causa delle patologie uditive.

