Il generale Aceto ha salutato il comando provinciale di Isernia

ISERNIA. Il Generale di Brigata Paolo Aceto ha salutato i Carabinieri della Provincia di Isernia.

Nella mattinata odierna, presso il comando provinciale Carabinieri di Isernia, il Generale di Brigata Paolo Aceto, comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, in occasione del suo imminente trasferimento al comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ha ufficialmente salutato i militari pentri.

Accolto dal comandante provinciale, colonnello Vincenzo Maresca, ha incontrato i comandanti di compagnia e di stazione, una rappresentanza di Carabinieri del comando provinciale, dei Carabinieri Forestali, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e gli appartenenti all’Associazione nazionale Carabinieri.

Il Generale Aceto ha espresso il suo ringraziamento ai militari di Isernia per il quotidiano impegno profuso per aumentare la sicurezza percepita, soffermandosi sulle doti di ascolto e collaborativa prossimità in favore dei cittadini che ha notato nel suo biennio di comando. Il comandante provinciale ha poi formulato all’Alto Ufficiale, da parte di tutto il personale, il comune sentimento di profondo ringraziamento per il suo continuo supporto e per la diuturna vicinanza ai Carabinieri di ogni ordine e grado, esternando infine gli auguri per il prestigioso incarico a cui è destinato.

Il Generale Aceto, successivamente, accompagnato dal colonnello Maresca, ha incontrato il prefetto, Franca Tancredi, il presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo, e il Procuratore della Repubblica, Carlo Fucci.

