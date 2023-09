«I segreti delle stragi ora nelle mani dei familiari di Matteo Messina Denaro»

TERMOLI. L’arrivo a Castelvetrano della salma di Matteo Messina Denaro e la sua tumulazione hanno chiuso il capitolo di vita dell’ultimo vero “padrino” di Cosa Nostra. Arrestato dopo trent’anni di latitanza, favorito dalle connivenze indubbie, nel giro di poco più di 8 mesi si è spento a causa di un male incurabile, ma senza aver dato alcun contributo a svelare i misteri sulle stragi compiute (o tentate) che sconvolsero il Paese, tra il 1992 e il 1994. Una riflessione era d’obbligo chiederla al criminologo ed esperto di mafia, Vincenzo Musacchio.

A distanza di poche ore sono morti sia l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano sia il boss stragista Matteo Messina Denaro, si chiude definitivamente la stagione della “trattativa”?

«Giudiziariamente si è chiusa con la sentenza definitiva della Corte di Cassazione. Di fatto, si chiude con gli ultimi esponenti di spicco di quel periodo che avrebbero potuto dirci qualcosa ma che non abbiamo potuto ascoltare, chi perché non ha collaborato con lo Stato e chi non ha testimoniato all’interno del processo all’epoca in corso».

Che figura rivestiva Matteo Messina Denaro, era davvero l’erede del Capo dei Capi o aveva una valenza limitata dentro Cosa Nostra?

«Sicuramente era l’erede di Totò Riina e di Bernardo Provenzano. Per stessa ammissione di Riina che da libero lo designò suo erede e poi durante il 41 bis lo rinnegò. Per me Messina Denaro era l’ultimo boss a conoscere i segreti della stagione dello stragismo di mafia. Credo che tali segreti siano già passati nelle mani della nipote o addirittura della figlia».

In molti hanno commentato con stupore la decisione di eseguire l’autopsia sulla salma di un malato terminale, cosa ne pensa?

«Condivido l’accertamento autoptico poiché è un atto previsto dalla legge e servirà a sgombrare il campo su possibili future azioni legali da parte di associazioni che si battono contro il 41 bis, giacché l’esame ha confermato la morte per cause naturali a seguito della sua malattia allo stadio terminale».

Che differenza c’è tra la criminalità organizzata dei primi anni novanta e quella attuale?

«Le peculiarità del passato (violenza, omertà e intimidazione) stanno lentamente sfumando, poiché è completamente cambiato lo scenario politico, economico e sociale nel quale le mafie operano e di cui sono una componente perfettamente integrata. Le nuove mafie con l’avvento della globalizzazione usano metodi corruttivi e operano sempre di più nel mondo legale. Nel corso degli ultimi trent’anni abbiamo assistito a notevoli cambiamenti proprio riguardo agli equilibri tra mafie e politica. Dopo la seconda guerra mondiale, la politica fu in grado di governare l’economia e la finanza. A quei tempi la mafia era sottoposta al vassallaggio della politica. I rapporti di scambio e di convenienza erano in maggior misura a vantaggio di quest’ultima. La mafia offriva il suo appoggio elettorale ai partiti governativi che, in cambio, garantivano la compartecipazione alla spartizione del potere economico. Il rapporto era “sinallagmatico”. Da qualche tempo a questa parte non è più così. Il rapporto si è invertito».

Come si è adeguato Messina Denaro ai tempi della “sommersione”?

«Si è adeguato passando dalla mafia classica stragista a una nuova mafia transnazionale e finanziaria. È riuscito a fare ponte tra la mafia di Totò Riina e Bernardo Provenzano e quella che io definisco “nuova mafia” e cioè un'organizzazione criminale mercatistica. Siamo stati di fronte ad un boss che agiva nel silenzio e che sapeva come operare nei mercati economici e finanziari e questo l’ha reso più forte più pericoloso dei suoi predecessori. Credo che anche per questo in tanti siano stati suoi sodali».

Ritiene che la sua cattura sia stata eterodiretta proprio dalle condizioni di salute del boss di Castelvetrano?

«Io ritengo di sì e sono convinto che se non fosse stato malato non lo avremmo catturato mai e mai avremmo saputo che volto avesse, visto che la sua ultima foto risaliva al 1991».

Quali segreti rimarranno sepolti di quel tragico periodo della storia del Paese?

«Credo la maggior parte, poiché conosciamo solo gli esecutori materiali delle stragi di quel periodo, ma nulla sappiamo dei mandanti. Messina Denaro è morto da irriducibile portando nella tomba i suoi segreti. Cosa Nostra del passato muore con lui. La storia delle “nuova” Cosa Nostra si sta già delineando e presto capiremo di più».

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.