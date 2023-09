«Ciao Ciccio!», i colleghi ricordano Francesco Saulle a 5 anni dalla scomparsa

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 29 settembre 2023

TERMOLI. Per chi ha conosciuto e stimato Francesco Saulle, il 29 settembre non sarà mai una data come le altre. Era il 2018, il 29 settembre di cinque anni fa, quando il sorriso di Francesco si spense a soli 39 anni, lasciando sgomente e affrante le persone che gli volevano bene.

A ricordarlo, oggi, sono i colleghi di "2i rete gas", con un "Ciao Ciccio".

«È passato qualche anno, esattamente 29 settembre 2018 ma i colleghi di Termoli non hanno mai dimenticato il loro dolce Francesco Saulle.

È risaputo che le persone passate a miglior vita vengono ricordate spesso solo dai propri cari.

Non è il caso di Ciccio come simpaticamente era chiamato nell’ambito lavorativo.

Lui fa parte di quella schiera di persone che resta nei cuori di chiunque abbia condiviso con lui un tratto di vita terrena per quanto breve ma intensa.

Ha lasciato un’eredità non indifferente, quella della bontà fatta uomo, della disponibilità, della dolcezza, di un sorriso angelico che ispirava solo cose buone.

Insostituibile! I colleghi vogliono pertanto rendere omaggio ad un caro ragazzo andato via troppo presto con il suo meraviglioso bagaglio di ricchezze interiori.

Dicono che gli angeli non esistono, noi invece ne abbiamo avuto uno accanto per un bel pezzo di strada.

Continuando ad amarlo rendiamo omaggio in questo giorno che oggi ha un sapore diverso rispetto ad allora.

La gioia di avere sempre qualcuno che veglia su noi dal posto piu’ bello, il paradiso».