Il Governatore del Molise Roberti ricorda Silvio Berlusconi

CAMPOBASSO. Il ricordo di Silvio Berlusconi da parte del presidente della regione Molise Francesco Roberti.

«Ricordiamo oggi con affetto il presidente Silvio Berlusconi nel primo compleanno senza la sua presenza.

Berlusconi è stato un punto di riferimento politico per tutto il centrodestra e, soprattutto, per coloro che hanno militato, da sempre, in Forza Italia, è stato un leader indiscusso.

Continueremo a portare avanti quei valori legati al Partito Popolare Europeo, di una politica moderata, secondo gli ideali liberali, così come lui ha sempre sostenuto».