Termoli-Isole Tremiti, dal primo ottobre in vigore gli orari della stagione autunnale

TERMOLI. In vigore da domani, primo ottobre, i nuovi orari per i collegamenti marittimi dal porto di Termoli verso le Isole Tremiti, disciplinati con l'ordinanza della Capitaneria di Porto termolese, sulla base dell’istanza di autorizzazione all’accosto per l’anno 2023 pervenuta da parte della Società Navigazione Libera del Golfo;

Al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione intesa come salvaguardia di passeggeri e merci, delle manovre, delle operazioni di imbarco/sbarco (passeggeri e merci) e salvaguardia dell’ambiente marino, in virtù della conformazione, pescaggio e spazi della banchina portuale, presso l’accosto di San Domino può approdare ed ormeggiare una sola unità di linea per volta assicurando i tempi di permanenza in banchina per il tempo necessario a svolgere in sicurezza lo sbarco/imbarco passeggeri e le relative manovre; gli arrivi e le partenze delle navi destinate al servizio trasporto passeggeri e trasporto merci da e per le Isole Tremiti (approdi all’Isola di San Domino e all’Isola di San Nicola), per il periodo 01.10.2023 – 31.12.2023, sono determinati secondo le allegate tabelle orarie.

Accosti occasionali diversi da quelli previsti dalle tabelle dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Autorità Marittima.

Eventuali motivazioni straordinarie che comportino ritardi nelle partenze dovranno essere preventivamente comunicate, anche tramite VHF in casi urgenti, all’Autorità Marittima.

Le banchine sono destinate prioritariamente agli accosti di linea.

Eventuali diversi accosti che possono essere concomitanti dovranno, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione, essere preventivamente autorizzati dall’Autorità Marittima.

Qualora una unità dovesse permanere oltre il periodo autorizzato è obbligata a spostarsi su indicazione dell’Autorità Marittima.

I contravventori salvo che il fatto non costituisca il più grave reato, saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme della presente Ordinanza.