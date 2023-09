Centrale Enel Green Power, in 120 giorni saranno valutati gli interessi del territorio

MOLISE. Di oggi la notizia relativa all'interrogazione parlamentare sul progetto di realizzazione della centrale Enel Green Power "Pizzone II", per cui la società proponente ha chiesto al Mase di sospendere l'iter e avviare così un più profondo dialogo con enti e stakeholder per integrazioni alla documentazione e azioni condivise, inerente alla realizzazione di un impianto di pompaggio denominato “Pizzone 2” posto tra i due invasi di Montagna Spaccata e di Castel San Vincenzo.

Enel Green Power intende approfondire ulteriormente le osservazioni e le proposte di enti e stakeholder locali per proseguire con le integrazioni che già sta apportando alla documentazione sulla base degli incontri in corso con il territorio, confermando la massima attenzione all’ambiente e alle esigenze delle comunità locali e coglie l’occasione per rimarcare che l’ascolto è un elemento centrale della sua presenza sul territorio.

In questa situazione, Enel a seguito della ricezione delle prime osservazioni da parte delle istituzioni, del territorio e dei portatori di interesse ha immediatamente sospeso l’iter autorizzativo e avviato un serrato ciclo di incontri al fine di ricercare soluzioni condivise per conciliare il progetto con le istanze ambientali e turistiche, nel pieno rispetto delle normative nazionali e sovranazionali vigenti, e in coerenza con i principi e gli standard europei.

A tal fine ha anche avviato tavoli tecnici tra gli enti, le associazioni, i gestori delle attività potenzialmente influenzati dal progetto al fine di addivenire a soluzione condivise con il territorio. L’obiettivo è, in questi 120 giorni, di rivedere il progetto sulla base degli input dei portatori di interesse, fatti salvi comunque le modifiche e i miglioramenti che verranno comunque apportati al progetto anche nel prosieguo dell’iter autorizzativo, che, ripetiamo, è alle primissime fasi.