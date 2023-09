Occhi puntati all'insù per la Superluna del Raccolto

TERMOLI. Dopo i due pleniluni di agosto, tra cui la Superluna blu, arriva, in tutto il suo splendore, la Superluna del Raccolto.

La prima di questo autunno nonché l'ultima "gigante" di quest'anno. Chiamata così perché è la Luna piena più vicina all'equinozio d'autunno, che quest'anno si è verificato lo scorso 23 settembre.

Il nome “del Raccolto” è legato al fatto che, grazie alla sua luce, in passato era possibile raccogliere cereali, frutta e altri doni della Terra anche di notte, prima dell'arrivo del primo gelo autunnale.

Come tutti gli eventi di questo genere, la Luna sarà visibile in cielo con un’intensità luminosa superiore a quella consueta, sebbene in questo caso il nostro satellite si mostrerà, leggermente più piccolo rispetto agli altri fenomeni di questo tipo.

Il suggestivo spettacolo è iniziato già giovedì 28 settembre, ma il momento migliore per poterlo ammirare è questa sera venerdì 29 settembre.

Per una nuova Superluna, bisognerà aspettare fino al 19 agosto 2024, con perigeo a 361.970 chilometri dalla Terra.

Gli altri appuntamenti già stimati per il prossimo anno saranno anche il 18 settembre, il 17 ottobre e il 15 novembre 2024.