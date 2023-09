“Insieme per Campomarino Lido”, nasce una nuova associazione

CAMPOMARINO. È stata presentata in un incontro pubblico, l’associazione “Insieme per Campomarino Lido”. L’associazione di fatto è attiva già da qualche mese con i promotori che hanno incontrato associazioni, imprenditori, cittadini e l’amministrazione comunale di Campomarino per cominciare un percorso il cui tema principale è il miglioramento di Campomarino lido nel contesto territoriale in cui si trova. Lo scopo è quello di avvicinare tutti coloro che vogliono e vedono un futuro diverso per la zona Lido e per il suo paesaggio, in uno spazio dove le persone abbiano la possibilità di confrontarsi, esprimere le proprie opinioni e proposte ma anche un luogo in cui informarsi su quanto accade nella vita politico-amministrava e quindi sulle scelte che la politica adotta o intende adottare. Il laboratorio ha l’ambizione di raccogliere intorno a questo progetto cittadini che hanno voglia di impegnarsi per Campomarino Lido, superando le logiche partitiche e di schieramento. Campomarino Lido è una delle quattro frazioni di Campomarino. Si trova fra il mare Adriatico e la strada statale 16 Adriatica. Vi ha sede, oltre le numerose attività turistiche, la stazione ferroviaria di Campomarino. Distante meno di un chilometro dal centro del paese, è meta di turismo estivo balneare e presenta un Porticciolo Turistico di recente costruzione.

Le spiagge, ampie, sono circondate da pinete non curate che vanno dal Saccione alla foce del fiume Biferno, dove la costa è arcuata e chiusa a nord da un promontorio, sul quale sorgono Termoli e il suo porto. Campomarino con il suo Lido vanta una posizione geografica che la rende centrale nella rete di piccole realtà urbane e rurali del territorio. Con le sue notevoli potenzialità economiche, turistiche, ambientali, il prezioso patrimonio paesaggistico, nonché un bellissimo centro antico, la Cittadina può aspirare a diventare meta di vacanza estiva, soprattutto per i giovani. L’associazione “Insieme per Campomarino” fa rilevare che da alcuni decenni la situazione della Città appare statica rispetto alle esigenze della zona Lido. I servizi ai cittadini sono carenti, e pochi gli esercizi rimasti, con il rischio concreto della desertificazione di tutte le attività. Il lido è diventato un luogo nel quale la viabilità è sempre più caotica. Sono mortificati la cultura, lo sport, le attività ricreative. Sarebbe auspicabile migliorare una visione d’insieme su opere a medio e a lungo termine che tenga conto delle esigenze degli abitanti, in relazione alle vocazioni, alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio. Il sistema di sicurezza e di protezione sociale fatica a trovare un equilibrio. Per questi motivi, un gruppo di cittadini ha deciso di avviare un percorso di partecipazione che ha chiamato “Insieme per Campomarino Lido”. Lo ha fatto per trasmettere un sentimento di fiducia nella possibilità che ciascuno possa e debba sentirsi responsabile della propria Città. È nata così l’idea di raccogliere proposte di rinnovamento che si propongono di contribuire al miglioramento dei servizi e dell’ambiente, ipotizzando forme di crescita, di sviluppo materiale e immateriale, di coesione sociale del nostro territorio. Insieme per Campomarino Lido, vuole suscitare nei cittadini interesse e passione per il Lido, intende attivare la partecipazione e il confronto sulle problematiche che rendono difficile la vivibilità del luogo, realizzando un laboratorio partecipato ed aperto.

E intende farlo proponendo un modo nuovo di stare insieme, attraverso la pratica della “cittadinanza attiva”. Si tratta di una formula, ormai diffusa in tutto il mondo, che favorisce la capacità dei cittadini di organizzarsi in diversi modi, di mobilitare risorse umane, tecniche, culturali. “Cittadinanza attiva” significa incontrarsi per esprimere i propri bisogni, per condividere i problemi e le aspirazioni della Comunità, per elaborare strategie finalizzate a salvaguardare diritti e doveri, per orientare le scelte verso uno sviluppo sostenibile. Insieme per Campomarino Lido vuole avviare un percorso di coinvolgimento effettivo aperto a tutti, valorizzando le informazioni, le conoscenze, il confronto, la condivisione e individuando prospettive di crescita per il Lido da proporre e condividere con le istituzioni ed in particolare, da un’analisi partecipata, sono emerse le seguenti priorità di intervento: rete fognaria per evitare esondazioni e allagamenti; manutenzione stradale per garantire la sicurezza delle strade; servizi pubblici (Bancomat, ufficio postale, navette, ...) per soddisfare le esigenze della popolazione; smaltimento dei rifiuti solidi urbani e risoluzione delle conseguenti criticità ambientali e di salute pubblica; opere strutturali a basso impatto ambientale per il controllo del fenomeno di erosione della costa e della pineta, con conseguente cambiamento delle condizioni bioclimatiche. Intanto, una corposa delegazione dell'associazione ha già avuto un incontro con l'amministrazione comunale del Comune di Campomarino, nelle persone del sindaco Silvestri e dell'assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente Anna Pollace, coi quali vi è stato un proficuo confronto con la proposta di collaborazione, nonché di messa a disposizione delle conoscenze, competenze e professionalità presenti nell'Associazione, al fine di realizzare l'auspicato miglioramento della località balneare.

Per quanto esposto e rappresentato, in accoglimento delle articolate osservazioni, l'associazione "Insieme per Campomarino Lido" chiede che venga predisposto un tavolo di confronto continuo, con le competenti autorità comunali, provinciali e regionali, nonché con la Soprintendenza forestale e demaniale al fine di affrontare e risolvere gli annosi problemi che creano condizioni di criticità del Lido di Campomarino.