Mensa meno cara, “Così vogliamo amministrare: mettendo il Comune in comune”

GUGLIONESI. Presso la sala consiliare del Comune di Guglionesi, nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 settembre, si è tenuto l’incontro con le famiglie dei bambini che frequenteranno il nido e la sezione Primavera.

Presenti il sindaco Antonio Tomei, l’assessore Elisa D’Astolto e il direttore delle due classi, Costantino Manes.

Dopo aver illustrato le novità per l’anno scolastico corrente, due nuove classi invece che una, che partiranno il prossimo 4 ottobre, l’assessore ha dichiarato che “con i fondi del Pnrr si è finanziata la realizzazione di un nuovo asilo nido, un progetto che sta per partire. Tra pochi giorni ci sarà la stipula del contratto di appalto e, terminati i lavori, nell’arco di un anno, i nostri piccoli guglionesani potranno contare su uno spazio tutto loro con mensa, spazi verdi e colorati”.

L’incontro è servito a metter a tacere le voci circolanti “per sentito dire o sui gruppi WhatsApp sul ritardo dell’inizio della mensa e dell’apertura del nido e della sezione primavera.

«Il servizio mensa non ha ancora un giorno stabilito per la riapertura, poiché il centro cottura ha bisogno di qualche intervento più incisivo per sicurezza e igiene. Il tema della sicurezza anche alimentare può comportare qualche giorno di ritardo, pertanto fare proclami o fare la corsa a chi ha aperto prima non è utile alla collettività. Nel 2021 la mensa ha aperto il 28 ottobre, lo scorso anno il 3. Le date variano e sono dovute a problematiche da risolvere”.

L’appalto con la ditta della mensa quest’anno avrà un costo minore rispetto agli anni scorsi. 4,45 euro invece che 4,99.

Il centro cottura potrà essere utilizzato per fornire pasti ad altri Comuni, enti pubblici e privati e la ditta garantirà un rientro economico nelle casse comunali pari al 31% del fatturato.

Inoltre la cucina, sempre con questo 31% di fatturato, potrà essere utilizzata per eventi, manifestazioni e feste.

La ditta, per volere dell’amministrazione, fornirà pasti per il personale comunale ma soprattutto per le persone bisognose, consegnando i pasti nelle loro abitazioni.

E verranno istituite le “feste solidali”, un momento conviviale e condiviso con chi è solo o fragile durante festività più importanti.

“Così vogliamo amministrare: mettendo il Comune in comune”.

Galleria fotografica