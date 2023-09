UniMol: prorogati i termini delle iscrizioni

CAMPOBASSO. L'Università degli Studi del Molise – con Decreto del Rettore – proroga al 16 ottobre e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni all'a. a. 2023/2024.

La decisione assunta si spiega in considerazione del fatto che il calendario delle prove di ammissione ai diversi Corsi di studio ad accesso programmato, con le relative definizioni e pubblicazione delle graduatorie locali e nazionali, è ancora in svolgimento. Pertanto si è scelto di dare ancora qualche settimana di tempo per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione, senza alcuna mora, al nuovo anno accademico, oltre che allineare le scadenze e favorire le procedure di immatricolazioni per i Dipendenti pubblici che sceglieranno di aderire al progetto “PA 110 e lode”, frutto della scelta dell’Ateneo di continuare nel solco del protocollo tra UniMol e Funzione pubblica.

Per perfezionare l'immatricolazione o l'iscrizione al nuovo anno accademico, basta il pagamento della sola prima rata (€ 156,00) e si acquisisce, così, il numero di matricola e lo status di studente, o si perfeziona e si completa la procedura amministrativa per gli anni successivi al primo. Tutte le procedure sono agevoli e digitalizzate.

E se poi tutto avviene entro lunedì 16 ottobre, non solo non si incorre nel pagamento dei diritti di mora, ma in più si è ancora in tempo per garantirsi un’opportunità essenziale con il progetto “Trasporti gratis”: viaggiare sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate senza costi di abbonamento.

È fondamentale però perfezionare l’immatricolazione/iscrizione entro lunedì 16 ottobre per richiedere il servizio su trasporti.unimol.it.

Diverse le opportunità di scelta, 40 i corsi di studi a disposizione, (19 triennali, di cui una in doppio titolo internazionale con l’Albania; 18 magistrali – di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico) per un’offerta formativa ampia e trasversale, tra tante conferme e novità importanti.

Come immatricolarsi? Basta registrarsi al Portale dello Studente, seguendo le indicazioni nella pagina Istruzioni.