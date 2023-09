Mare liberato da oltre 120 tonnellate di rifiuti, l'operazione Sea Cleaners funziona

Sea cleaners: prosegue il progetto "Spazzini del mare"

TERMOLI. A volte ci complichiamo la vita da soli. Basta un paradosso: tutti (o quasi) si preoccupano dell'inquinamento marino, specie dalla plastica. Fino a pochi mesi fa se un pescatore riportava a riva dei rifiuti, sottraendoli ai fondali e alle acque, rischiava di finire nei guai, piuttosto che venire elogiato. Fortunatamente la miopia legislativa è stata corretta con le lenti della sostenibilità e così ora assieme al prodotto ittico, armatori ed equipaggi possono portare nelle reti anche l'immondizia.

La marineria di Termoli, da questo punto di vista, è stata pioniera, col progetto Sea Cleaners, che è andato così bene dall'essere prorogato. Ma quali sono i numeri realizzati dagli "spazzini del mare?"

Intanto, secondo quanto emerso nel briefing di ieri, il 100% dei pescherecci ha preso parte al programma, con 73 unità da pesca impegnate a ripulire l'Adriatico. Da gennaio a luglio, in appena 7 mesi, sono stati raccolti, conferiti e smaltiti 120.481 chili, oltre 120 tonnellate per intenderci, attraverso 2.150 conferimenti (compreso agosto). Numeri messi in evidenza dalla referente del progetto, la dottoressa Giuseppina Mascilongo.





Ridurre i rifiuti marini attraverso azioni specifiche che consentano ai pescatori di diventare dei veri “Spazzini del Mare”, questo permetterà la protezione ed il ripristino della biodiversità marina, garantendo una migliore gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la tutela della salute umana.

Il progetto Sea Cleaners andrà avanti e il 100% della flottiglia termolese, con 73 imbarcazioni, lo farà vivere. Un record, in Italia. Di questo si è parlato ieri mattina nella sala dell'hotel Meridiano, alla presenza dei protagonisti, i pescatori, delle associazioni di categoria, degli attori istituzionali, messi attorno al tavolo dall'Istituto Zooprofilattico e dalla Regione Molise.





Presenti ieri mattina Alfonso Cantone presidente del consiglio di amministrazione istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Nicola Ferri Responsabile Laboratorio Ecosistemi acquatici e terrestri, Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e del Molise, Giuseppe Mottola del Comune di Termoli, il presidente Francesco Roberti, Salvatore Micone assessore alla Pesca della Regione Molise, il vescovo Gianfranco De Luca, Sergio Mostacci comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Francesca Preziosa, comandante in 2^ della Capitaneria di Porto di Termoli, Tito Vespasiani, Autorità di sistema Portuale mare Adriatico Meridionale, Paola Marinucci, Agostino De Fenza, Domenico Guidotti, Giuseppina Mascilongo, Corrado Costa, Federica Pizzurro, Ludovica Di Renzo. Presente anche l'assessore regionale Michele Marone.





Il progetto Sea Cleaners, iniziato a gennaio 2022 e termina il 30 ottobre 2023 è stato finanziato con 604.471,10 euro e 302.235,55 euro dall’ Unione Europea su Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020 PO FEAMP Misura 1 40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibile», 211.564,89 euro dallo Stato Italiano e 90.670,66 euro dalla Regione Molise.





Sea Cleaners è un progetto proposto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise in collaborazione con Associazione Armatori Pesca del Molise, 18 imbarcazioni Pescatori Molisani Soc Coop di Fedagripesca confcooperative, 25 imbarcazioni, GLS Servizi Marittimi Soc Coop di Fedagripesca Confcooperative 28 imbarcazioni, Defmar Soc di Coop di AGCI Agrital 2 imbarcazioni, Crea Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.





OBIETTIVI

1 - incentivare la raccolta in mare dei rifiuti marini lungo la costa adriatica,

2 - incoraggiare lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti marini,

3 - formare i pescatori sulle corrette modalità di raccolta e gestione dei rifiuti,

4 - sensibilizzare gli stakeholder e la collettività tutta sull’importanza della rimozione in mare dei rifiuti e del loro corretto smaltimento per il riciclo.

Per agevolare le azioni di recupero in mare dei rifiuti, e consentirne la segnalazione nel caso fosse impossibile la raccolta immediata, le imbarcazioni partecipanti sono state dotate, a seconda della tipologia di pesca, di specifiche attrezzature elettroniche (GPS o GPS Plotter, Tablet e elettrosega) Per lo stoccaggio a bordo dei rifiuti, le imbarcazioni sono state dotate di mastelli per la raccolta differenziata.

Nelle acque portuali è stato installato un sistema di raccolta automatico «Collec’Thor» progettato per intercettare e raccogliere rifiuti galleggianti come ad esempio plastiche, cicche di sigaretta, carte e ecc.

Ammirevole la risposta da parte dei pescatori termolesi che si sono sentiti coinvolti e sono diventati veri e propri protagonisti delle attività progettuali

Sono stati sottratti dal mare in pochi mesi quantità considerevoli di rifiuti marini, pertanto c’è stata un’azione concreta di ripristino dell’aree marine inquinate a favore della biodiversità e della tutela del nostro mare Adriatico. Le attività di raccolta di rifiuti marini hanno permesso di ridurre e prevenire il fenomeno dell’abbandono in mare degli attrezzi da pesca (reti fantasma, ecc.). Gli stakeholder e la collettività tutta sono stati sensibilizzati sull’importanza della rimozione in mare dei rifiuti e del loro corretto smaltimento.

I risultati ottenuti potrebbero essere utili ai fini di una futura gestione efficiente dei rifiuti marini, nel porto di Termoli, da parte delle autorità competenti.

