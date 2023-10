Grosso pino cade nel Parco, Gtm: «Ci sono esemplari troppo inclinati e pericolosi»

Il pino caduto nel Parco comunale

TERMOLI. La riqualificazione del Parco comunale, al di là dei progetti di carattere strutturale, vedi piscina e parcheggi, per intenderci, passa inevitabilmente per la gestione del patrimonio arboreo, il core business green, diremmo noi, del principale polmone verde della città adriatica.

Il parco, intitolato alla memoria di “Girolamo La Penna”, scelta che fece anche discutere a suo tempo, perché considerata una deminutio rispetto alla figura politica che l’ex parlamentare e sindaco di Termoli fu per il Molise, da anni è in condizione di sofferenza, dove la programmazione aveva lasciato il passo all’emergenza, ossia con interventi di rincorsa sugli aspetti dell’urgenza.

Adesso, seppur contrastati da settori dell’opinione pubblica, la gestione assunta dalla Gtm sta vedendo determinazioni differenti.

Proprio riguardo agli alberi, ieri è avvenuto il crollo di un grosso pino, e solo l’assenza di persone ha evitato che qualcuno potesse farsi davvero male.

Abbiamo chiesto alla Gtm, cosa stesse accadendo, ricordando come per l’abbattimento di altre essenze nei giorni scorsi oltre alle polemiche sollevate ci fu la rassicurazione sulla messa a dimora di 3 alberi per ciascuno di quelli abbattuti.

«Lunedì provvederemo all’immediata rimozione e stiamo chiedendo al Comune e al suo responsabile, dottor Marco Maio, l’abbattimento di altri pini troppi grandi e fortemente compromessi con l’inclinazione del baricentro troppo pericoloso per l’incolumità pubblica».

Galleria fotografica