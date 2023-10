«Siamo abituati a sentir parlare male della sanità, quando funziona è giusto parlarne»

TERMOLI. Le testimonianze di buona sanità mirano soprattutto a infondere nuova fiducia alla popolazione, oltre che ringraziare i medici che hanno garantito un trattamento significativamente umano e professionale rispetto al paziente di turno.

Sono elogi che spesso, sui social, vengono associati a commenti poco consoni, perché l’esperienza vissuta dal singolo è sempre differente. Nel bene, come nel verso opposto.

Stavolta, è il signor Luigi O., per privacy ne omettiamo l’estensione integrale del cognome, che attraverso sua figlia Antonella ha voluto rappresentare quanto fosse avvenuto nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ringraziando tutto il personale per la grandissima professionalità e umanità dimostrata.

«Siamo abituati a sentir parlare male della sanità in regione ma quando qualcosa funziona è giusto anche parlarne», l’incipit del messaggio che è stato indirizzato a Termolionline.

«Due settimane fa sono stato colpito di notte da un forte malore e la mia famiglia ha deciso di portarmi al pronto soccorso dell’ospedale di Termoli. Lì, con grande competenza, dopo vari esami, hanno individuato il problema ed hanno deciso di procedere con il ricovero e successivo intervento d’urgenza. Sono stato ricoverato nel reparto di chirurgia e vorrei ringraziare il primario e la sua equipe per la grande competenza e professionalità dimostrate. Inoltre, un grazie particolare va a tutto il personale infermieristico e non, per la grande umanità e per il supporto, anche morale, fornito ai pazienti. La maggior parte delle volte si sente parlar male della sanità in Molise ma mi sembra giusto sottolineare anche quando ci sono esperienze positive come la mia. Con infinita gratitudine, Luigi O.»